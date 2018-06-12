大馬孩子骨瘦如柴？畢業致詞涉歧視被砲轟 清大生道歉

2018-06-12 00:04

〔即時新聞／綜合報導〕國立清華大學日前舉行106學年度畢業典禮，當時李姓女畢業生代表致詞時，脫口而出將馬來西亞形容得像「第三世界國家」引起非議，不少馬來西亞網友看傻眼，諷刺說「對阿我們還要打獵，不然沒飯吃」，台灣網友也看不下去，直呼丟臉丟到國外去。這名畢業生事後已經道歉，也澄清她的原意是想表達當地老師對教育的熱情。

網友在臉書上分享「清華通技中心拍攝直播」片段，畫面中兩位畢業生致詞代表樣貌清秀，意氣風發，但左邊的李同學一開口便提到：「去年暑假，我也有機會到馬來西亞學習，在當地我雖然沒有看到骨瘦如柴的小孩，也沒有體驗到惡劣的環境，但我在當地看到的老師與我們一樣的教育熱忱，同時也感受到他們對孩子的用心及關懷，這更加讓我知道，只要心中有愛、懷有熱情，教育這件事並沒有所謂的距離。」

然而就是這句「我雖然沒有看到骨瘦如柴的小孩，也沒有體驗到惡劣的環境」，惹來馬來西亞網友質疑「歧視大馬」諷刺說：「你是去錯國家是嗎...」、「這間大學被這麼一句話毀了」、「最好我們骨瘦如柴，就不用減肥這麼辛苦了」、「台灣以外的國家都是非洲XD」、「可能她不知道馬來西亞是區域肥胖率最高的國家」。

李同學本人則澄清表示：「『去年暑假我也有機會到馬來西亞實習』的致詞內容。其實那段最主要想到（應為「想要」）表達的意思是在於破除許多人對於至其他國家實習或見習的迷思與刻板印象.....。礙於篇幅及時間的關係，因此無法將心得於致詞時呈現。在實習後，我的心境上因此有所轉變，我是因為看到當地老師的教育愛而有所轉變，並沒有歧視該國家的意味。」

更提及：「可能有些人會針對致詞內容『雖然我沒有看到...』提出攻擊，又或者是只取部分內容造成誤會，在此我必須澄清，這並非我的原意。實際我想表達的是『我沒有在這個國家看到惡劣的環境，反而是感受到老師對於教育的熱情。』這才是我想到（應為「想要」）表達的原意。」

最後致歉說：「若這段言論讓部分聽眾感到不舒服，以及感到不被尊重，我在此深感抱歉，也會好好檢討自己的疏失，往後我會更加注意發言，感謝您的指教與建議。」

相關影片請見：

https://www.youtube.com/watch?v=Ev0Uva5jZLk&feature=youtu.be&t=1h2m36s