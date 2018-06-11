台中花博拚觀光 預估產值303億元

2018-06-11 15:43

〔記者張菁雅／台中報導〕台中花博將於11月3日開幕，台中市政府積極推動國際行銷，觀旅局長陳盛山今日在市政會議表示，預估台中花博將吸引800萬人次入園，其中有600萬人次入住台中，將可帶來約303億元觀光產值。

陳盛山表示，花博行銷計畫進入衝刺期，市府透過與中央的合作、深化企業參與、國際活動互訪交流、開拓國際航線航班、亞洲城市行銷推廣等，將花博行銷世界；其中，市府拓展「中進中出」旅遊路線，台中國際機場從2015年至今年6月，共新增18處航點，國際航班數自2014年的79航班成長到今年五月底97航班，成長率22％。另外，14日起台中往返東京班機將每日直飛，將可對日本關東地區4000多萬人口強力行銷花博。

陳盛山也說，台中花博展期至明年4月，而往年從11月到隔年4月，平均有390萬人次入住台中，預估花博可增加210萬人次，因此花博期間將有600萬人次入住台中，總計可帶來約303億元觀光產值。

而為了創造花博商機，觀旅局廣邀中台灣7縣市百位名廚，以及台中超過300家業者共襄盛舉，將在8月推出花博套餐，帶動餐飲商機。另外，針對自由行旅客，觀旅局發行的「中台灣好玩卡」提供花博及中台灣深度旅遊套裝行程；高鐵也針對國際旅客初步規劃麗寶花博1日遊、后豐花博1日行、台中花博2日自由行等行程。