台中荔枝外銷日本 蔡總統：努力為全台農產開拓全球市場

總統蔡英文為台中荔枝外銷日本代言。（記者歐素美攝）

2018-06-11 12:58

〔記者歐素美／台中報導〕總統蔡英文今天出席台中荔枝外銷日本啟運行銷記者會，她表示，荔枝可以用原來的樣子出口，這是台灣農業在國際上有競爭力及在國際上展現台灣的農業實力，如果我們可以克服荔枝外銷的問題，我相信我們沒有任何不能夠克服的事情，未來將持續努力為全台優質農產品開拓全世界的市場。

荔枝外銷除了冷鍊技術外，若外銷日本、韓國並需經過薰蒸，致荔枝外皮容易變黑，經上銀科技挹注經費，中興大學教授謝慶昌去年研發出保色防失水處理技術，讓荔枝可延長保鮮30至45天，上銀科技今年並拋磚引玉向青果合作社採買1450箱荔枝（其中駐日代表謝長廷訂購200箱），將空運日本推廣，讓日本民眾可透過訂購方式宅配到府，總統蔡英文今天到豐原的青果運銷合作社台中分社出席啟運典禮，並參觀荔枝保色防失水處理技術及荔枝包裝流程。

蔡總統表示，在台中市，農民、政府、企業、學校一同拚外交，台中市長林佳龍很用心替本土的農產拓展外銷管道，連帶讓台中的品牌行銷國際，台中的荔枝到日本後，價格翻漲好幾倍，為農民帶來不少受益。

蔡總統指出，這兩年農委會做了不少，在新農業領域中陸續看到成果，不管是農民保險或是農民在農作時受傷的職災保險，並希望有更多的農產品可以納入農業保險，這些都是政府的目標。

蔡總統分享其旅外經驗表示，國外市場販售的荔枝顏色都是黑色的、外皮是乾的，久了大家都以為荔枝就是長這樣子。現在荔枝可以用原來的樣子出口到消費者的手上，這是台灣農業出口在國際上展現競爭力及農業實力，如果我們可以克服荔枝外銷的問題，我相信我們沒有任何不能夠克服的事情。

蔡總統說，今年在日本的台中荔枝不會再因防疫流程，變得黑黑醜醜的，相信日本消費者看到漂亮的荔枝，一定會多帶幾盒回家，政府將持續努力為台灣各地優質農產品，開拓全世界的市場。

台灣省青果運銷合作社台中分社理事主席陳益宗說，該社成立105年，蔡總統是首位到訪的總統，50年代青果社曾大量外銷香蕉，創下輝煌紀錄，現在台中荔枝外銷日本揚威，懇請蔡總統繼續為產銷一元化努力，農民才不會吃虧，並繼續領導台灣農業往新南向發展。

總統蔡英文參觀外銷荔枝的處理過程。（記者歐素美攝）