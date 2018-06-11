二行程車友環署前抗議 批政府「只拍蒼蠅、不打老虎」

反對禁二行程機車等聯盟成員，今日於環保署前舉行記者會，強調空污大患是電廠與老舊柴油車，一名成員並高舉標語下跪，守護二行程機車權益。（記者劉信德攝）

2018-06-11 11:34

〔記者蕭玗欣／台北報導〕環保署計畫在108年底前淘汰所有二行程機車，引起車友強烈反彈，反對禁二行程機車聯盟今天與相關團體在環保署前召開記者會，指出二行程機車PM2.5排放量已從過去的1.15％降至1％以下，但政府仍要剝奪二行程機車的路權圖利特定電動車廠商，忽視火力電廠及老舊柴油車等真正的空污大患，根本是「只拍蒼蠅、不打老虎」。

反對禁二行程機車聯盟預計17日下午2點將在凱道舉行全國二行程凱道大會師活動，今天在環保署前舉行行前記者會表達訴求。

北區反禁二行程聯盟發言人羅宜表示，空污法第36條及第40條若上路，政府將有權將四期、五期甚至六期的環保法規套用在目前適用一期環保法規的10年以上燃油機車，這是非常不合理的事情，因為每輛機車出廠都是按照當時的環保法規定期驗車、排氣，現在突然說10年以上燃油機車要符合新的法規，政府已破壞信賴保護原則。

羅宜表示，空污法第40條還授權地方政府在全台各地設置空品區，限制特定車種禁止老車進入，這讓車友非常不能接受，一台機車若符合原本的環保法規、好好保養，就應該可以自由驕傲地騎在路上，政府不該只拿這個小煙囪開刀；且數據也顯示，過去幾年二行程機車PM2.5排放量只占整體的1.15％，如今更已降到1％以下，質疑政府是為圖利特定電動車廠，才打壓10年以上機車族群。

台北簡姓車友也痛批，火力發電廠製造的空污比二行程機車來的大，為何政府只拍蒼蠅不打老虎？10年以上燃油機車都有按照法規使用，如今政府卻要用最嚴苛的標準來對待他們，這是很不公平的。

環保署表示，環保署在改善空污品質並非只有針對特定族群，而是全面性針對火力發電廠等固定污染源，以及四輪車、老舊機車；對於民眾提到的信賴保護原則，環保署也正積極研究，不希望政策制定逾越法令。

據環保署統計，截至今年4月全台還有100萬輛二行程機車，有在使用的約60、70萬輛；環保署也提醒，針對汰換二行程機車的補助預計明年結束，呼籲全台二行程機車、一、二期柴油車車主趕緊把握時間做汰換。