散布稻穀相關假消息 李退之：抓到就依法辦理

一期稻作傳搶收致收購價格下跌、農會拒收等消息，農委會副主委李退之（右3）今強調，絕對以團隊力量全力協助稻穀收購，如有人刻意散布假政策、假消息，一抓到將立即以糧食管理法辦理。（記者王涵平攝）

2018-06-11 11:11

〔記者王涵平／台南報導〕一期稻作傳出搶收致收購價格下跌、農會拒收等消息，農委會副主委李退之今強調，絕對以團隊力量全力協助稻穀收購，如有人刻意散布假政策、假消息，一抓到將立即以糧食管理法辦理。

近日因颱風等天氣消息，引起農民恐慌，南市議長賴美惠特助李宗翰指出，搶割造成青割稻米品質不佳，量大又供過於求，反而使價格持續下跌到910元，甚至傳後壁區農會拒收。

李退之與農糧署分署長姚志旺今至後壁區農會倉庫聽取意見，後壁區農會總幹事蘇淑楨表示，農會的自營糧受到此波影響，曾單日收購近千，爆量導致冷藏桶無法容納，但為了體諒農民，也避免農民將稻米廉價賣給民間糧商，再度重傷價格，後壁區農會配合農委會政策以每百斤930元價格保障收購繳交公糧後的餘糧（即自營糧）。

李退之強調，繳交公糧的農民只要是成熟稻穀而且含水量低於30度以下，就能以每百斤950元以上保價收購，繳交後壁農會的公糧餘糧還以930元收購，呼籲農民不要搶割，才不會因為乾穀比率低和增加烘乾費用，使得收益受損，事實上，即使碰上天災，也會以災害穀收購，農民不用擔心。

姚志旺表示，根據農委會計算，倘含水率30％的濕穀價格低於956元，可以選擇交公糧，會比較有利。而申報直接給付的農友倘市價低於934元，也可以改交公糧，而如果含水率超過1度，烘乾時間就增加6小時，同時也延宕收購速度與影響稻穀品質，農民切勿搶割。

相關影音