外國人比龍舟 黑潮龍舟隊訓練大揭秘

2018-06-12 11:38

〔記者蕭皓文／台北報導〕想到端午節，你會自動聯想到龍舟的鼓聲嗎? 就在這個周末，2018台北國際龍舟錦標賽即將在大佳河濱公園大直橋下展開，其中有支特別的黑潮龍舟隊，這個由台灣及二十多個國家隊員所組成的多元隊伍，進行著怎麼樣的特訓呢？帶你來揭秘。

黑潮龍舟隊2015年成立，獨特的國際化成員組成，幾乎都是朋友介紹而加入。雖然大家母語及文化不同，卻能在團隊合作中發展出共同的龍舟精神，大家一起訓練體能及培養默契，藉中英雙語的教練方式消弭彼此界線。平日隊員們也會一起相約健身、野餐，加深彼此認識，建立更多信任。

秉持著「享受盡情努力的過程，藉由運動突破自己極限」精神，除了爭取名次和榮耀外，更講求的是在龍舟運動過程中，盡自己最大努力，在隊伍中尋求出彼此間最佳的默契，及合作無間不可或缺的角色。賽前的一個月，更是做足準備，除了每週五天要早起練習外，也從原本的練習地碧潭，轉往正式比賽地大佳河濱公園實地演練。

隊員一致的舉槳高度、角度都是用心訓練過的默契跟成果，固定早起的練習時間，幫助隊員養成規律的作息，也在運動中宣洩生活壓力及鍛鍊體能。來自美國的教練Nick表示，當船在划行中，會聽到所有划槳一起撞水的聲音，那種震撼加上全船共同向前推進的感覺，感動油然而生。

來自法國的教練Gael說：「我喜歡划龍舟，因為在我的國家沒有。比如說足球籃球比賽，可以有一兩個很厲害的人就能贏；划龍舟不行，我們需要二十多個都很厲害，不然沒辦法贏，這也是划龍舟為甚麼特別，因為需要彼此更好的關係。」

俄羅斯隊員Timur剛到隊上半年，這次是他第一次參加比賽，他表示，龍舟文化算是他學習語言的延伸，除了學中文能了解台灣文化外，直接體驗大鼓、傳統龍舟更是大開眼界。