管中閔現身台大財金系畢典 低調不受訪

管中閔出席台大財金系畢業典禮。（記者方賓照攝）

2018-06-10 14:14

〔記者吳柏軒／台北報導〕台灣大學財金系暨研究所今天舉辦畢業典禮，台大校長遴選風波的主角管中閔也在下午1點50分左右現身，但面對媒體大陣仗包圍，管中閔仍低調，不針對相關爭議作回應，僅說：「謝謝大家，今天是同學的畢典，不希望影響到學生。」

台大校長遴選爭議未休，從1月5日選出財金系教授管中閔為下任新校長後，管中閔後續遭揭發，自身未揭露曾擔任台灣大哥大獨立董事與審計、薪酬等委員兼職，與遴選委員蔡明興同董事會，延伸利益迴避問題，遭教育部認定影響遴選公正，未核備管的人事，但台大堅持要政府聘管，以提出訴願，不排除花3年打官司，乃至釋憲。

台大今天舉辦106學年畢業典禮，日前有部分台大師生發動連署，希望邀請管中閔上台致詞，但校方並未如其所願進行邀請；但管中閔因任職台大財金系，下午2點財金系暨研究所在台大集思會議中心舉辦系上畢典，管中閔意外現身出席。

管中閔出席消息傳出後，媒體大陣仗在會議廳外集結，並堵到管中閔現身，但管中閔面對媒體鏡頭，保持低調不願受訪，僅對媒體表示感謝，今天是同學畢典，不希望影響同學，未對數個月以來的爭議，發表任何意見。

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