成功推廣食農教育 竹市大庄國小獲金質獎

新竹市大庄國小推廣食農教育，讓學生體驗食物從產地到餐桌的過程，獲教育部金質獎肯定。（記者洪美秀攝）

2018-06-10 12:15

［記者洪美秀／新竹報導］新竹市大庄國小參加教育部舉辦的國、高中職暨國民中學小戶外教育「飛揚 100」評選活動，以農「庄」品食-食地、食農、食餚、食趣課程，在全國300多件參賽作品中獲金質獎，學生體驗田裡到餐桌的學習經驗，打造學校成為開心的知識遊樂地。

大庄國小校長張惟亮說，過去曾是校園荒廢的一角，如今成為學生最開心的學習場域，學校師生探索食農生態三合一園區，以「食」為核心，師生一起耕種及收成，包括進行農事耕作、戶外廚房和健康飲食等食地、食農、食餚、食趣共課程，學生與食農教育結合，體驗從大地耕作的辛苦，培養出團隊合作與創新能力。

此外，學校也以鄰近濕地為主，規劃社區踏查課程，帶領學生到濕地認識水筆仔的影響及濕地與環境的連結，很多學生才發現原來香山濕地就學校旁邊，以前都不知濕地這麼美，如今能這樣認識濕地，感受到大自然的神奇。

學生也從「環保酵素製作」課程，學會製作環保酵素，在使用自製的環保酵素後，有學生因此改善異位性皮膚炎的症狀。

市府教育處表示，因應明年度要推動12年國教新課綱，鼓勵學校結合在地社區，發展學校特有課程，像內湖國中的茶花課程、青草湖國小獨木舟探索課程、龍山國小的天文生態探索、南隘國小珍隘米課程等，都是改變傳統教學方式，讓孩子的學習面向更加活潑、多元。

教育處表示，市府這幾研推動戶外教育與食農教育，去年投入180萬元協助大庄國小、大湖國小等17所學校發展戶外教育，也挹注近100萬元支持建華國中等23校推動食農教育，期許學校透過課程與教學翻轉，帶給學生不一樣的學習能力。