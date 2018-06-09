新豐坡頭漁港改造 獲前瞻核定億元經費

新竹縣新豐鄉坡頭漁港今年喜獲前瞻基礎建設核定1億餘元經費，準備改善整體環境轉型成為觀光漁港，縣府環保局今天並結合民間社團近千人發起淨港活動，從守護海洋做起。（記者廖雪茹攝）

2018-06-09 15:47

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣轄內唯一的漁港-新豐鄉坡頭漁港，20年來幾無建設，縣府今年爭取前瞻基礎建設-水環境改善計畫案，獲中央核定總經費1億340萬元，準備改善整體海岸環境，轉型成為觀光漁港，今天並結合民間社團近千人發起淨港活動，從守護海洋做起。

相對於桃園永安、新竹南寮漁港的繁榮，新竹縣坡頭漁港只有一間簡單的網寮和小餐廳，連魚市場都沒有，港區淤沙嚴重；地方抱怨，當地每年只有小型清淤工程，人潮冷清，加上軍方對海射擊的限制，讓靠海為生的漁民十分無奈！

縣長邱鏡淳表示，為讓新豐鄉坡頭漁港從傳統漁業活動、漁船靠泊及竹筏聚集的漁港，轉型成為兼具觀光遊憩及休閒娛樂的觀光漁港，縣府提出「新竹海岸線（坡頭漁港）水環境整體改善計畫」，並爭取到前瞻建設1億340萬元經費。

獲核定的內容包括坡頭漁港港區及周邊保安林綠美化、漁港區域水岸環境改善、國土保安林綠美化、溼地生態環境教育展示設施工程、多功能溼地教育展示、溼地教育展示規劃設計等，串連新豐紅樹林生態景點。

邱鏡淳8日起赴日參訪北海道函館朝市取經。他表示，「函館朝市」以新鮮漁貨市場著稱，位在函館車站附近，販售環境乾淨，漁貨新鮮又多樣，可讓各國遊客享受現撈海鮮的樂趣，其成功轉型成為觀光漁貨市場，值得縣府借鏡！

縣府環保局今天並在坡頭漁港辦理「無塑海洋Keep Oceans Blue」千人淨港活動，除了志工撿拾岸邊垃圾，還有新竹縣海洋環保艦隊出海淨海，以及專業潛水員出海進行海底或海上漂流垃圾的清運及調查，現場並安排環保主題表演、大型裝置藝術展示等宣導活動。

縣府祕書長蔡榮光感謝社區民眾、水環境巡守隊、NGO團體、企業團體、學校及政府員工共同響應參與淨港活動。其中，新竹縣海洋環保艦隊10多名潛水教練成員平時在出海捕撈期間，只要發現海上垃圾，都會一併打撈帶回岸上分類回收，共同守護海洋。