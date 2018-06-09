發電、灌溉兩頭燒！日月潭水庫浮現沙洲慘狀

日月潭大竹湖水域出現水位見底的沙洲奇景，缺水之嚴重，可見一斑。（記者謝介裕攝）

2018-06-09 12:40

〔記者謝介裕／南投報導〕限水、限電雙重壓力下，日月潭水庫一方面提供水力發電、一方面又要提供下游集集攔河堰灌溉用水，如同蠟燭兩頭燒，使得大竹湖水域罕見地出現水位見底、沙洲浮現的慘狀，也是5年來水情最吃緊的一次﹗

今年開春以來，久早少雨，且雨水多半未降在集水區，導致全台水庫水情拉警報，兼具供電、灌溉、民生、遊憩等多重功能的日月潭水庫，雖然採水循環設計原理，在發電後可將餘水再抽回存放，減少水資源浪費，但因配合一期水稻最需水源的抽穗期供水，以致也出現「力不從心」的問題。

日月潭水庫滿水位為748.48公尺，惟近3天來，高溫依舊，以致在上午11時至下午2時的民生用電高峰期，水位經常降到745公尺左右的危險值。現年60多歲的莊姓漁民表示，這是5年來首見水位最低的一次，不但從仁愛鄉武界攔沙壩至日月潭出水口的大竹湖水域，罕見地出現一整片沙洲奇觀，甚至伊達邵碼頭到纜車站一帶水域，也因水位嚴重下降，導致河床裸露，潛藏擱淺的危機，不容相關單位漠視。

負責管理日月潭水庫的台電大觀發電廠表示，依據水源調配會議決議，日月潭水庫從5月底迄今，每天增加1倍即每秒20噸（CMS）的水量，供應彰化、雲林2縣稻農稻作之需求，問題是，目前集水區天然流水量每秒進入水庫的水量往往不到10噸（CMS），等於是「入不敷出」，希望老天爺能幫幫忙來場及時雨，否則發電、灌溉2項作業並進的方式，恐讓水庫無法負荷，連帶也可能危及船集在潭面行駛的安全，將重新進行檢討、調整。