24元省點花...女網友向哥借錢傻眼 得知真相直呼超暖

原PO哥哥在紅包袋上寫著24元省著點花，並放上24元。（圖擷取自「爆廢公社」）

2018-06-09 11:34

〔即時新聞／綜合報導〕近日一名女網友因為買罐頭餵流浪貓，身上只剩5元，無可奈何下只好向哥哥借錢，沒想到哥哥在她桌上放了24元，還要她省點用，讓她當場傻眼，後來發現真相情節大逆轉，讓女網友感動不已。

女網友在臉書社團「爆廢公社」發文表示，她當時把身上的錢全翻出來了，卻只找到5個1元，「我是個自尊心強的人，平常不太可能跟別人開口借錢，這次沒辦法，只能先跟哥哥借，先借1000元擋一下」，原PO回家進房間看到桌上果然放著一包紅包，但靠近一看差點暈倒，上面竟然寫著「24元給你，省著點花！」原PO當場傻眼「借我24元幹嘛啦！還叫我省著花，24元是能省殺小啦？」

原PO不甘情願的拿起紅包袋後，卻發現原來紅包袋裝有2千元，暖男哥哥故意把紅包袋上的2千寫得像24，雖然哥哥說不必還錢，但原PO堅持有錢仍會歸還，原PO心懷感激，開玩笑地表示「要借人家錢還要先耍人一下，我怎麼會有這種哥哥？」最後心有所感地表示「有一個暖男大哥真好」

不少網友看完，反而被哥哥的字吸引，直呼哥哥的字好看，網友也紛紛羨慕、感嘆，「好羨慕，不過缺不缺妹妹」、「真好...我哥都跟我借錢的」、「好暖心的哥哥」。