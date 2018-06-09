颱風「艾維尼」將減弱 明起影響全台有雨

中央氣象局指出，今天（9日）各地天氣大多為多雲到晴，午後山區或近山區有雨。（資料照）

2018-06-09 06:57

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局指出，今天（9日）各地天氣大多為多雲到晴，午後山區或近山區有雨。週日、下週一（10日、11日）受熱帶性低氣壓或其外圍環流影響，全台各地皆有機會下雨。

氣象局表示，今天各地天氣大多為多雲到晴，東北部及基隆北海岸一整天有斷斷續續的零星雨，其他地區則要注意午後熱對流的發展，氣象局提醒民眾下午前往山區或近山區活動要攜帶雨具。

溫度方面，各地高溫多可來到32度以上，中南部內陸地區及宜蘭可能來到35度左右，紫外線指數也容易達到過量或危險級。

氣象局預估，週日、下週一（10日、11日）受熱帶性低氣壓或其外圍環流影響，全台各地皆有機會下雨。下週二（12日）熱帶性低氣壓逐漸東移遠離，但南部及花東有局部短暫陣雨或雷雨，中部以北山區及東北部山區有小範圍短暫陣雨，其他地區為多雲。

颱風消息部分，目前在西北太平洋上有兩個颱風，今年第5號颱風「馬力斯」，清晨2時位於鵝鑾鼻東南東方約630公里海面上，未來以偏北轉東北方向朝日本南方海面前進，對台灣天氣沒有直接影響。

第4號颱風「艾維尼」清晨2時位於鵝鑾鼻西北西方約790公里陸地上，受陸地摩擦影響，其強度在未來1到2天內有減弱為熱帶性低氣壓的趨勢，但其後將順著大環境的西南風移近台灣地區，使得10日開始全台降雨機率提高。

空氣品質方面，西半部地區清晨及夜間風速偏弱，擴散條件稍差，易有污染累積，白天起沿海地區風速增強但內陸風速偏弱，午後紫外線增強，局部地區光化反應作用致臭氧濃度上升。

雲嘉南空品區為「橘色提醒」等級；北部、竹苗、中部、高屏、宜蘭空品區及金門、馬祖為「普通」等級；花東空品區及澎湖為「良好」等級。

國際都市氣象：

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各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 30 ~ 37 32 ~ 38 32 ~ 36 29 ~ 36

颱風路徑潛勢圖。（圖擷取自中央氣象局）

今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象局）

今日各地紫外線預報概況。（圖擷取自中央氣象局）