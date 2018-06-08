搶搭世足賽熱潮 高雄巨蛋國際旅展登場

高雄巨蛋夏季國際旅展湧入大批民眾。（記者張忠義攝）

2018-06-08 16:01

〔記者葛祐豪／高雄報導〕暑假前最後一波旅遊促銷，高雄巨蛋夏季國際旅展今天起一連4天舉行，湧入大批民眾，多家旅行社推出優惠，適逢世足賽即將在俄羅斯開踢，俄羅斯行程詢問度多了2成以上。

搶搭俄羅斯世足賽熱潮，高雄巨蛋夏季國際旅展首日抽出5位幸運兒，扮演足球明星射門，結果由穿著阿根廷國家隊服、高齡73歲的劉爺爺奪冠，獲得日本沖繩來回機票，他透露平常有慢跑習慣，所以腳力很好。

2018年世界杯足球賽，將於6月14日至7月15日在俄羅斯舉行，旅展現場也有不少民眾詢問俄羅斯行程，現在訂票來得及嗎？

經營俄羅斯旅遊的大地假期旅行社經理曾文駿表示，俄羅斯14日行程10萬出頭到18萬都有，俄羅斯聖彼得堡、莫斯科14日，每週四出發，售價10萬2800元起，俄羅斯克里米亞、北高加索，黑海裏海渡假15日，售價18萬8000元起。

曾文駿說，世足賽開打在即，跟以往旅展的俄羅斯詢問度相比，大概多了2成以上，業者可代購門票，但要盡早。

隨著夏季旅遊旺季來臨，民眾擔心旅費是否調漲？本次旅展為了搶客，紛紛祭出優惠，例如東森旅遊推出買一送一超值省方案，韓國釜山之慢慢玩雙天空步道5日，平均一個人只要11850元，讓小資族省荷包遊韓國！

吉帝旅遊則推出沖繩奢華酒店自由行5天7500元起，是最熱門的暑假親子遊行程。酷吉旅遊也推出熱情泰國蘇美島5日，旅展價13900元起。