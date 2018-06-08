學生校外教學搭蚵車翻覆 竟是非法載客

2018-06-08 15:11

〔記者張聰秋／彰化報導〕針對嘉義市大同國小畢業班學生，在二林鎮王功地區海邊搭乘採蚵車，不幸發生蚵車翻覆意外，造成11人輕重傷，而用來搬運牡蠣的蚵車，當成觀光用途，用來載客，是非法行為，不過，彰化縣政府今天表示，礙於法令相關規定未臻完備，目前無法可管，而蚵車屬農業搬運工具，本來就不能觀光載客。

學校戶外教學，竟讓學童搭載非法的交通工具，對此，縣府農業處副處長郭至善指出，在「彰化縣牡蠣搬運機管理自治條例草案」尚未經中央主管機關審核通過之前，現況或即使未來自治條例核定通過，蚵車（牡蠣搬運機）都不能作為觀光載客用途，現行法規，蚵車行駛於道路，涉及「道路交通管理處罰條例」，歸屬警察和監理單位執法依據，若行駛於海邊潮間帶發生車禍，目前確實無法可管。

彰化縣蚵車數量約500多台，主要分布於伸港鄉、線西鄉、鹿港鎮、福興鄉及芳苑鄉等鄉鎮，現行「彰化縣農用拼裝車輛管理自治條例」，所規範的車輛規格，無法適用養蚵作業需求，使得蚵車不符農用車規定，若行駛途中發生意外，人車權益無法獲得保障，為此，彰化縣政府農業處草擬「彰化縣牡蠣搬運機管理自治條例」，議會去年通過，農業處送農委會和交通部等主管機構，漁業署對條例內容仍有疑義，要求縣府修正內容再補件，縣府已完成補件程序，目前在審核程序的階段。

郭至善表示，不論叫蚵車或牡蠣搬運機，自治條例只針對蚵牡蠣產業而訂，將來若自治條例上路，蚵車都會有車牌，要有車牌才能行駛，蚵農更不能違法載客，若被查獲進行觀光行為，違法載客，蚵農將面臨被吊銷車牌執照的風險，無法繼續行駛蚵車。