中平國中實踐樓落成剪綵 一樓將做社區共讀區

2018-06-08 12:25

〔記者陳建志／台中報導〕台中太平區中平國中實踐樓，921大地震後成為危樓，立委何欣純向教育部爭取到5千8百多萬補助，加上市府經費進行重建，今天在台中市長林佳龍主持下舉行落成啟用剪綵，未來一樓將闢設為社區共讀空間，假日開放給民眾使用，2、3、4樓則做為電腦教室、智慧行動教室和活化教學教室，提供學生更優質的學習環境。

太平中平國中實踐樓為30多年老舊校舍，並在921大地震和2013年「327地震」連番受損牆壁龜裂，在立委何欣純極力爭取下，教育部國教署補助5千8百多萬進行重建，並在2016年9月動工，今年2月完工，今天上午舉行落成啟用剪綵，學校安排戰鼓、祥獅獻瑞，直笛隊、管弦樂隊也進行精彩的演奏，整個校園喜氣洋洋。

包括台中市長林佳龍、教育局長彭富源、太平區長陳小菲、中平國中校長夏梅娟、市議員李麗華、張玉嬿、市議員參選人蔡耀頡、太平農會總幹事余文欽、太平教育發展協會理事長蔡文華和多位里長都出席剪綵。

林佳龍表示，上任後提出8年50億改建老舊校舍計畫，在教育局努力下，預計可提前在6年完成，強調新校舍不但安全性提高，整體外觀也很有設計感，未來一樓還將做為社區共讀空間，讓校園可以提供給社區使用，社區資源也能進入校園。

林佳龍並重申，經過詳細估算，將分4年編列25億的預算，希望在中央支持下，替全市國中小教室裝冷氣，讓師生夏天時不用再揮汗上課。

中平國中校長夏梅娟表示，新落成的實踐樓為地上4層、地下1層建築，共規劃12間教室，其中1樓在立委何欣純爭取下，另外獲教育部補助280萬元，將規劃為社區共讀站，預計9月中就能完工，平時做為學生閱讀空間，晚上和假日則提供給補校學生和社區民眾使用，另外2樓為電腦教室、3樓為智慧行動教室、4樓活化教學教室，提供給師生舒適優質的學習空間。