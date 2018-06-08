日本阿公寄信只寫「嘉義市76號6F」 郵差神投遞！

信封上只寫門牌號碼，沒有路名。（記者王善嬿攝）

2018-06-08 10:38

〔記者王善嬿／嘉市報導〕只有門牌號碼、沒路名的信，嘉市郵差使命必達送到家！

日本人中村浩上月自日本寄一封生日賀卡，要給嘉義市的3歲李姓孫女，上月9日寄到嘉義郵局，不料信封上的收件地址，只寫「嘉義市76號6F3」，郵務稽查王國旭扮「柯南」，憑信上門牌號碼，推測應是大樓社區的郵件，一一打電話到東、西區的大樓管理室詢問、排除，最後查到中村浩孫女家地址，就在嘉市南京路一棟大樓，昨王國旭將生日賀卡送到李姓女童手中，她欣喜不已、跟「郵差叔叔」點頭道謝。

中村浩的太太張鳳凰說，她在日本公司上班時、結識先生而嫁到日本，因女兒、孫女在台灣，偶爾會返台探望，上月先生從日本寄一張麵包超人的卡片，要為孫女慶生祝賀，因趕著寄出忘記寫路名，原本預估20天內會寄達，不料等了近1個月都沒收到，先生還要她問郵局，但沒有單據、郵件號碼，如「大海撈針」因此沒有向郵局詢問，很感謝王國旭用心找到他們家。

王國旭說，他從事郵務已20年，東、西區大樓都很熟悉，經詢問嘉義市南京路一棟大樓疑有這名收件人，所以先把信件影印附上自己連絡電話名片投遞，6日接獲回電因此將信送達。