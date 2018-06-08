皮克斯動畫藝術家Maria Lee：樸實簡單的存在才是真正的故事

2018-06-08 09:46

〔記者林曉雲／台北報導〕港裔美籍皮克斯動畫藝術家Maria Le日前赴世新大學演講，曾參與製作過《玩具總動員3》、《勇敢傳說》、《海底總動員》、《恐龍當家》、《超人特攻隊2》等多部轟動全球的動畫片，她分享自己也曾迷惘，「我的功能，僅限於不斷地複製貼上」，剛進入皮克斯工作時，她接到的任務或角色都很渺小、不容易被注意。雖然有挫折，但她漸漸明白，這些細節往往是成就整部電影的重要元素，可以讓故事更貼近人心，「重要的是讓觀眾認同角色，而不只是注意角色臉上細緻的疤痕」，樸實簡單的存在才是真正的故事。

Maria Lee所創作的代表性角色有，《勇敢傳說》的梅莉達公主（Merida）、《海底總動員2》的多莉及好友，甚至是榮獲2018奧斯卡獎最佳動畫長片的《可可夜總會》主要角色米高（Miguel）等，參與的動畫作品皆榮獲美國視覺特效協會的電影最佳角色動畫獎。

和世新大學數媒系講師黃俊榮為多年好友，Maria Lee表示，高中愛上攝影，跑暗房、洗相片成為她的日常，為學習更進階的繪畫技術，申請美國紐約視覺藝術學院，在香港四處打工籌措學費，最終獲得全額獎學金補助，成功踏上留學之路。

曾在高中班上所向披靡的她，到了紐約也只是無名小卒，Maria Lee自言比其他人更努力，並遇見兩位恩師，分別為美國當代最具代表性的具象藝術家之一史蒂芬阿薩（Steven Assael）和美國首屈一指的插畫家邁克爾迪斯（Michael Deas），啟發她在素描和電影片頭製作方面的專業。

Maria Lee表示，在修讀碩士和進修3D動畫的時期，受到比利時超現實主義大師馬格利特（René Magritte）及法國著名攝影大師布列松（Henri Cartier-Bresson）的作品深遠影響，引領她的能力更上一層樓，面對人生困境時，如同《海底總動員2》中，多莉（Dory）給朋友的答案，「Just keep swimming！」Maria Le強調，只要不斷地尋找自己的喜好和方向，總有一天會找到人生的意義，鼓勵「不要放棄夢想」、「不要害怕」，以及「追求你的最愛」。