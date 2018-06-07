好消息！國3接台66增設系統交流道 高公局啟動設計

桃市府爭取國道3號銜接台66線增設系統交流道工程，圖為大溪往台66線道起點。（記者李容萍攝）

2018-06-07 22:16

〔記者李容萍／桃園報導〕今年5月甫獲行政院核定建設計畫的 「國道3號銜接台66線增設系統交流道工程」，由交通部高速公路局啟動基本設計，預計興辦事業計畫書核定後2年完成用地取得，工期35個月。完工後，國道系統直接連接66線快速道路，可解決長久以來因大溪交流道無法分流造成地區道路交通壅塞問題。

市府交通局指出，台66線在2003年10月全線通車後，今年正好滿15年，當年交通部認為66線匝道與國道3號大溪交流道很接近，且如果要興建連結台66線與國道3號的系統交流道，用地取得費用過於龐大，因此沒有與之連結，造成大溪交流道車輛無法分流，長期以來須藉由縣道112（永昌路）銜接，這是當年設計的不足之處。

據統計，目前自66快速道路下來的車輛、不進大溪的路過性車流占6成以上，在地居民一直希望能將66快速道路直接連結至國道3號，完成高速公路的路網連結，並同時改善因路過車流所造成的南興地區交通壅塞。

桃市府推動「國道3號銜接台66線增設系統交流道工程」計畫，總經費約46億900萬元，由於採用鋼構橋，加上須徵收土地3公頃，經費較高。接下來將進行工程設計、土地協議價購等程序，期盼速度加快，能夠早日開工，讓大溪當地交通獲得紓解。

此外，市府在豐德路爭取增設國道3號八德第二交流道，將來大溪居民從武嶺橋右轉大鶯路，由中庄調整池就可以上交流道，目前可行性報告正在最後完成階段，並提報交通部早日核定。

  • 桃市府爭取國道3號銜接台66線增設系統交流道工程，圖為永昌路是此系統交流道匝道以高架方式並落墩在道路中央分隔島。（記者李容萍攝）

    桃市府爭取國道3號銜接台66線增設系統交流道工程，圖為永昌路是此系統交流道匝道以高架方式並落墩在道路中央分隔島。（記者李容萍攝）

  • 桃市府改善大溪交通，爭取國道3號銜接台66線增設系統交流道工程，圖為工程基地示意圖。（記者李容萍翻攝）

    桃市府改善大溪交通，爭取國道3號銜接台66線增設系統交流道工程，圖為工程基地示意圖。（記者李容萍翻攝）

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