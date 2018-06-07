好消息！國3接台66增設系統交流道 高公局啟動設計

桃市府爭取國道3號銜接台66線增設系統交流道工程，圖為大溪往台66線道起點。（記者李容萍攝）

2018-06-07 22:16

〔記者李容萍／桃園報導〕今年5月甫獲行政院核定建設計畫的 「國道3號銜接台66線增設系統交流道工程」，由交通部高速公路局啟動基本設計，預計興辦事業計畫書核定後2年完成用地取得，工期35個月。完工後，國道系統直接連接66線快速道路，可解決長久以來因大溪交流道無法分流造成地區道路交通壅塞問題。

市府交通局指出，台66線在2003年10月全線通車後，今年正好滿15年，當年交通部認為66線匝道與國道3號大溪交流道很接近，且如果要興建連結台66線與國道3號的系統交流道，用地取得費用過於龐大，因此沒有與之連結，造成大溪交流道車輛無法分流，長期以來須藉由縣道112（永昌路）銜接，這是當年設計的不足之處。

據統計，目前自66快速道路下來的車輛、不進大溪的路過性車流占6成以上，在地居民一直希望能將66快速道路直接連結至國道3號，完成高速公路的路網連結，並同時改善因路過車流所造成的南興地區交通壅塞。

桃市府推動「國道3號銜接台66線增設系統交流道工程」計畫，總經費約46億900萬元，由於採用鋼構橋，加上須徵收土地3公頃，經費較高。接下來將進行工程設計、土地協議價購等程序，期盼速度加快，能夠早日開工，讓大溪當地交通獲得紓解。

此外，市府在豐德路爭取增設國道3號八德第二交流道，將來大溪居民從武嶺橋右轉大鶯路，由中庄調整池就可以上交流道，目前可行性報告正在最後完成階段，並提報交通部早日核定。