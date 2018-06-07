廠商沒意願 台南海岸上千廢棄保麗龍沒人清

台南四鯤鯓海岸散佈上千廢棄保麗龍沒人清。（記者蔡文居攝）

2018-06-07 19:20

〔記者蔡文居／台南報導〕因保麗龍清理招標作業一直標不出去，台南市四鯤鯓海岸到黃金海岸一帶海岸線，散佈上千個漁業用廢保麗龍，以及數不盡的保麗龍碎屑，迄今無人清理，甚至連環保團體於上個月淨灘清出的保麗龍也迄未清運走。

台南市牡蠣養殖用保麗龍污染海岸環境問題一直無法有效解決，其中，尤其南區四鯤鯓海岸到黃金海岸一帶海岸線最為嚴重。

台南社大海廢社發起人晁瑞光表示，前幾天有一波小鋒面報到，不少保麗龍及蚵棚也被海浪沖上岸，保麗龍散佈在整條長達3、4公里的海岸線上，數量多達上千塊，這還不包括在草叢區內的保麗龍，以及數百萬數不盡的小碎屑。

晁瑞光表示，就海廢社觀察，發現安南區鹿耳門溪一帶及安平的蚵棚及保麗龍，蚵民回收狀況還不錯，蚵民也都集中堆放，但南區部分則明顯差很多，現場廢保麗龍四處可見。

南市漁港及近海管理所表示，因廠商投標意願低落，保麗龍清理招標作業一直無法標出去。目前會先把海岸的保麗龍清除後，再尋找適當地點暫時堆置，同時也與環保局討論看如何來處理。

環保局則表示，市府的作法是先把現場保麗龍移除暫置，然後尋求廠商先進行減少保麗龍容積作業，以縮減空間，方便後續處理。如果還是沒辦法，環保局一定會協助來處理。