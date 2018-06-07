日輕小說遭中國官媒、網友圍剿 作者道歉動畫化喊卡

2018-06-07 18:54

〔即時新聞／綜合報導〕日前宣布將改編為動畫作品的日本輕小說《在異世界開拓第二人生》，先前因作品的角色設定遭中國官媒痛批引發種族屠殺聯想，中國網友也起底作者時常攻擊中國的歧視言論後，出版社與作者除為此出面公開道歉，如今官方更宣布小說將停止出版，電視動畫也將停止播出、製作，連帶的也讓預定要配合的聲優慘遭拖累，不僅在國內人氣狂跌，甚至慘遭中國網友留言抨擊、發起抵制行動等。

《在異世界開拓第二人生》是由まいん所著、かぼちゃ繪製插畫的輕小說作品，是從2014年開始連載，但因主角的角色設定，在前世是參加過世界大戰的日本軍人，且生涯中在多個戰場上殺死過5千多人，轉生後又藉由前世所培養的軍事知識和殺人能力，在異世界中過著自由自在、並有美女後宮陪伴的生活。但這樣的設定遭《環球時報》痛批，嚴重冒犯了在二戰時期慘遭日本法西斯屠殺的中國人民，質疑作者拿戰爭或是災難的犧牲者開玩笑。

中國網友也隨之起底作者在個人推特私下發表的一些歧視及攻擊性言論，包含「中國人不知道道德心怎麼寫」、「日本最大的不幸，就是隔壁有著姦國這種世界上最惡劣的物種居住」等，雖然相關發言已被作者刪除，但中國網友仍為此翻牆到作者的推特進行攻擊，逼得作者及出版社出面道歉，作者也聲明將刪除推特上的所有內容，以及刪除推特帳號。但這樣的作法仍無法阻止事態惡化，到了昨日晚間官方更宣布，因作品引發許多國外網友爭議，輕小說將停止出版，改編動畫的部分也中止製作、不會播出。

除此之外，也有許多中國網友跑到原先要配合動畫演出的聲優推特開罵，要求聲優拒絕演出，甚至有人對參演的聲優進行抵制，像是男主角聲優增田俊樹，也有在人氣手遊「陰陽師」中幫忙角色配音，卻遭網友要求撤換，或是將角色下架等，配合《在異世界開拓第二人生》演出的聲優可說是遭到無妄之災。而在經過多日爭議後，本來預定要擔任該作品配音的聲優増田俊樹、中島愛、安野希世乃、以及山下七海等人也發表聲明，決定辭退配音工作。