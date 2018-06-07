苦無創投公司投資？新竹市成立產業服務團輔導上櫃

2018-06-07 17:54

［記者洪美秀／新竹報導］有研發頭腦，卻苦無投資者賞識？新竹市府整合大專院校及法人研發技術及顧問能量，今天在清大創新育成中心建立產學研究技術合作平台，將主動提供竹市企業輔導及診斷建議，藉由會計師事務所及工研院顧問團的協助，期許在半年內能協助輔導創新產業登錄創櫃板，提昇竹市的產業能量。

今天成立的新竹市產業服務團最大特色是主動提供企業客製化服務，連結工研院、全球四大會計師事務所（安侯建業與勤業眾信）、櫃買中心、創新工業技術移轉公司、DreamVok （意集設計）公司等夥伴資源，提供新創企業與中小企業從技術升級、創投媒合、品牌建置與上市櫃等服務。

新竹市副市長沈慧虹說，中小企業是城市發展的重要動力來源，期許透過服務團機制幫助中小企業與新創企業鏈結資源，「走出去」賺世界的錢。

市府產發處長吳甲天說，市府的產業服務團夥伴可說是國家級陣容，實質規劃具市場性、可商業化相關創新技術對接等專業能量，將有助於企業升級，除整合產官學研單位創新技術資源，也包含新竹在地5所大學、工研院、外貿協會等專業陣容，組成服務顧問平台，替企業實現夢想。

市府這項產業服務團已委由工研院協助，期許半年內主動輔導10家以上的新創及青創和AI人工智慧相關產業，透過輔導平台及協助，希望年底能輔導至少1家企業進創櫃板，有需要的中小企業或新創產業，可電洽：03-562-1950。