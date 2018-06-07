一甲子的約定 光復國小第7屆畢業生回母校辦同學會

1958年第7屆孝班畢業生，有53人，其中25人今在黃金碧的號召下，以「一甲子的約定」為主題，返回母校舉行畢業60年第1次同學會。（記者林敬倫攝）

2018-06-07 16:43

［記者林敬倫／宜蘭報導］有119年歷史的宜蘭市光復國小25名第7屆畢業生，經過一甲子的時光後，在校友黃金碧的號召下，今25名同學回到母校辦理同學會，眾人見面無話不談，暢聊童年回憶；校友們表示，雖然學校景物全部更新，但綿密的感情亙古不變。

光復國小創立於1899年，學校初名「宜蘭小學校」，招收日本子弟，當時全台僅有7所小學校，校址在現今宜蘭市公所和原救國團之間，1946年始以「光復」為名，1968年政府實施國民教育，改名稱為「宜蘭縣宜蘭市光復國民小學」至今。

光復國小現階段已有2萬多名校友，1958年第七屆孝班畢業生，有53人，其中25人今在黃金碧的號召下，以「一甲子的約定」為主題，返回母校舉行畢業60年第1次同學會，校友們見面後無話不談，暢聊當年兒時回憶。

有兩個孫子正在光復國小讀小5與小2的76歲黃金碧說，光復國小乘載他童年的記憶，時光匆匆，他現在已成為2個孫子的「學長」，同學已經60年沒見了，再度見面後大家都好開心，很高興校長來幫忙搓合，明年的120周年校慶，他也會繼續鼓勵同學們返回母校。

光復國小校長陳銘珍指出，這次活動主要目的，是希望建立校友溝通與互相交流的平台，吸引更多校友「回娘家」，更讓外界見證，光復即將跨越3世紀的歷史。