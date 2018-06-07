172線新農業 成大推動香草植物栽培

2018-06-07 15:55

〔記者王涵平／台南報導〕成大協助172線建構新農業，繼菇類、有機稻米之後，今日啟動香草植栽及精油萃取與應用，南市議長賴美惠盼落實新農業教育在地化的目標。

國立成功大學生物科技中心執行教育部大學社會責任計畫（USR），與台南市政府合作，透過議長辦公室媒合，進入市道172線（新營、後壁、白河及東山一線）的農業場域及中小學，一方面讓新農業教育在地扎根，一方面與在地農民及社團合作推動食農教育。

成功大學團隊表示，主要是以生物科技導入，透過教育與實作，建構172線的新農業產業，過去一年與後壁新東國小及台灣璞育文教發展協會共同努力，在菇蕈栽培以及越光米的有機栽培有顯著的成果。

今年USR計畫設定在後壁菁寮地區的香草植栽及精油萃取與應用，透過在地菁寮國中、菁寮國小、新嘉國小及新東國小等4所學校為實驗基地，今日在菁寮國小由4位校長帶領下，賴美惠見證參與，與師生在校園共同種植香草植物，農委會特有生物研究保育中心組長許再文現地教學，讓同學進一步了解植物生長的條件與限制。

學生實際參與香草植物的植栽，包括芳香萬壽菊、到手香、澳洲茶樹、香茅等，在不使用農藥的友善栽培上，利用有益菌強化植物的根部與植株健康，透過做中學，了解植物的生長與環境微生物的關係，香草植物不僅美化校園，更進一步提供精油萃取素材，輔以農產品的安全雙盲檢測，開創在地的新農業產業。