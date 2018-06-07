中油宜縣唯一加氣站 6月底吹熄燈號

全縣唯一的中油加氣站，6月底即將停業。（記者林敬倫攝）

2018-06-07 14:49

［記者林敬倫／宜蘭報導］宜蘭縣蘭陽大橋北端的中油加盟店北基加油站，附設有宜蘭縣唯一的天然氣加氣站，但業者不堪虧損，6月底將吹熄燈號，對許多駕駛油氣雙燃料車民眾抱怨，未來可能要百里迢迢到台北加氣，相當不便；加氣站長張柏銓表示，站內剩16000公升天然氣，預估月底加完後就停業；環保局指出，會與中油協調，評估能否不裁撤。

前行政院長劉兆玄於2008年7月明白宣示支持LPG油氣雙燃料車，鼓勵計程車改裝，各縣市環保局開始提供補助措施，據統計，宜蘭縣內油氣雙燃料車最高峰時可達200多輛，但到2010年中央取消補助後，油氣雙燃料車數量逐漸下滑，全縣現剩不到100輛，且以計程車為大宗。

宜蘭縣蘭陽大橋北端的中油加盟店北基加油站，是全縣唯一有加氣站的加油站，營業至今已有11年，站內最高可容納4萬2000公升的天然氣，聘2名工讀生管理，現在站內只剩百分之40的天然氣，約16000公升，約可再加氣10天，但傳出業者不堪虧損，剩餘的氣加完後，預估6月底就要停業。

消息傳出，許多車主反彈；經營民宿，用油氣雙燃料車載客的李先生說，加氣站關了真的很不方便，因為加氣每公升只要18元，與現在的油價相比，省了將近一半，未來不可能跑到台北加氣，不符成本，只能改加油，但營業成本仍會提高，負擔因此加重。

張柏銓指出，因為油氣雙燃料車會傷引擎，政府也不補助，數量越來越少，過去1天有100台車到站加氣，現在平均1天10輛，賣出的天然氣不到1000公升，每個月虧損約2、30萬元，都是靠洗車服務才能打平，所以才會停業。

環保局表示，油氣雙燃料車已經不補助，政府大多都鼓勵油電車，局內原有的油氣雙燃料公務車也已經退役，這是時勢所趨，但為了維護部分油氣雙燃料車主權益，會請消保官協助協與業者協調，評估加氣站是否能不裁撤。