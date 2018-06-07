買到當季新鮮蓮子 白河蓮農教這樣辨識…

白河蓮子上市，進口蓮子充斥，立委黃偉哲（右4）今邀農民說明辨識方法，呼籲消費者認明連膜帶芯的蓮子，或到產地購買，才能買到當季新鮮蓮子。（記者王涵平攝）

2018-06-07 12:34

〔記者王涵平／台南報導〕白河蓮子上市，進口蓮子充斥，立委黃偉哲今邀農民說明辨識方法，呼籲消費者認明連膜帶芯的蓮子，或到產地購買，才能買到當季新鮮蓮子。

白河區蓮潭里長賴建臣、蓮農魏宗淇等人由黃偉哲與市議員參選人李宗翰、白河區長蕭福清陪同召開記者會，現場展示進口蓮子、白河蓮子，兩相比較，從外觀即可清楚發現不同。

李宗翰指出，白河區蓮花季已於5月26日展開，甚至吸引來自日本的遊客，今年由於乾旱，造成蓮田雜草叢生，生產面積減少，蓮子產量減半，蓮農深以為苦，沒想到又有外國進口蓮子魚目混珠，傷害蓮農。

黃偉哲強調，白河蓮花遠近馳名，是地方蓮農多年汗水與區公所等政府單位長年支持辛苦建立的品牌。國外進口的蓮子，一但貼上白河地名，不但損害眾人努力，欺騙消費者，也無法追尋產地、加工廠，確保食品安全。

蕭福清表示，今年蓮子產量稀少，本來以為可以供不應求，價格提升，稍稍彌補農民損失。但進口蓮子以低價促銷，不公平競爭，更加深損害，盼消費者明察，不要助長歪風。

魏宗淇建議，購買白河蓮子選擇連膜帶芯的蓮子，保證新鮮，並且保持溼度，是進口乾燥蓮子絕對無法達到的，蓮膜、蓮心有益心血管，更加養生。

相關影音