1公斤3、4萬！佳冬高農種「香料之后」 培育頂級食農人材

國立佳冬高級農業職業學校農場經營科在校內阡插「香料之后」香筴蘭的組織培養苖，畢業學生倪稟勝、邱智宜、林鈺翔仍天天回交呵護未來的香「金」！（記者陳彥廷攝）

2018-06-06 23:02

〔記者陳彥廷／屏東報導〕香莢蘭素有「香料之后」美名，是非常高端的高貴香料，國立佳冬高級農業職業學校農場經營科這學期在校園內阡插組織培養苖，科主任林鈺澤說，頂級香莢蘭每公斤開價3到4萬元，不過，香筴蘭3年後才能首次收成，剛畢業的倪稟勝、邱智宜、林鈺翔現在仍天天回校學習照顧技術，他們笑說：「要3年，技術剛好從高三傳承到高一！」

現代人重視食安，捨棄人工香料成趨勢，也讓純天然的香莢蘭需求缺口大增，據聯合國糧食組織（FAO）統計，全世界香莢蘭年產量約為2100公噸，需求量約4500公噸，有極大缺口。

佳冬高農相中「民以食為天」的食安需求，這學期與格園種苗公司合作，種植「無病毒香莢蘭種苗」，訓練學生在高職階段就擁專業技能，呵護未來的香「金」！

林鈺澤說，香筴蘭所製香料屬純天然，以製作蛋糕、冰淇淋為最大宗，甚至連化妝品都有需求，目前國內種植不到5公頃，太過稀少，可見3把不到20克的零售價就近千元，至於國外均價，每公斤至少600美元。

林鈺澤說，看好國內的食安需求，為了讓學生畢業就擁有專有的培植、發酵技能，借此做為訓練課程。

他說，香筴蘭屬蘭花科，性喜遮陰處，首次開花要3年，再8個月結成果筴，接下來1年一生，現階段學生無法立刻看到成果，但這3年就是訓練學生學習如何培植及果筴的發酵技術，培植學生競爭力，厚實農業的人力庫。