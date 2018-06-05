震南案施工前說明會 新園農場協會抗議鬧場

2018-06-05 15:02

〔記者蘇福男／高雄報導〕設廠一波三折的震南鐵線公司新園廠，4月19日通過環境影響評估審查，今天在路竹老人活動中心舉辦施工前公開說明會，路竹新園農場促進協會動員上百人前往抗議，震南公司董事長黃錦榮強調，製程廢水和酸洗液都會委託合格業者回收處理，絕不對外排放，請當地居民放心。

位於高雄路竹、阿蓮區交界的台糖新園農場，配合政府產業政策，將其中178公頃用地編定為特定專用區，陸續有油機、天聲、慈陽、英佃工業進駐設廠，震南鐵線公司也租用13.8公頃用地計畫擴廠，但螺絲酸洗等製程廢水，引發路竹、阿蓮、湖內等地農漁民疑慮，群起表達反對抗爭。

2014年高市府通過新園農場震南鐵線開發環評案，隔年路竹居民許東源、湖內漁民李耀慶、劉瑞泰等人，提起行政救濟，提告震南公司於新園農場興建的酸洗工廠所產生的廢水，含重金屬、高濃度氯鹽，影響路竹農業灌溉用水及二仁溪下游湖內、茄萣的養殖用水，工廠排放的酸霧恐影響當地農作物生長。

此案經歷13次開庭，高雄高等行政法院在去年8月22日撤銷高市府的環評審查結論，宣判李耀慶等人勝訴，高市府上訴，今年2月27日最高行政法院判決高市府敗訴。

震南3月停工後，趕增修環說書送市府環評大會重審查，4月19日審查通過，依規定今天上午9點半舉行施工前說明會，新園農場促進協會和震南廠方均動員大批人馬到場表達立場。

會中，雙方雖有激烈言詞交鋒，但在湖內警分局優勢警力維持秩序下，說明會最後順利落幕，黃錦榮表示，新園廠預計投資20億元，規劃年產能9600噸，可增加300個在地工作機會，目前建廠完工逾9成，將力拚第4季投產。

  • 國民黨高市議員李長生在說明會上，對震南鐵線製程廢水和酸洗液處理方式表達質疑。（記者蘇福男攝）

    國民黨高市議員李長生在說明會上，對震南鐵線製程廢水和酸洗液處理方式表達質疑。（記者蘇福男攝）

  • 震南鐵線公司新園廠今天在路竹老人活動中心舉辦施工前公開說明會。（記者蘇福男攝）

    震南鐵線公司新園廠今天在路竹老人活動中心舉辦施工前公開說明會。（記者蘇福男攝）

  • 說明會前，路竹新園農場促進協會對警方安插大批便衣員警坐在聽眾席維安，大表不滿。（記者蘇福男攝）

    說明會前，路竹新園農場促進協會對警方安插大批便衣員警坐在聽眾席維安，大表不滿。（記者蘇福男攝）

  • 震南鐵線新園廠建廠完工逾9成。（記者蘇福男攝）

    震南鐵線新園廠建廠完工逾9成。（記者蘇福男攝）

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