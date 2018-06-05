震南案施工前說明會 新園農場協會抗議鬧場

2018-06-05 15:02

〔記者蘇福男／高雄報導〕設廠一波三折的震南鐵線公司新園廠，4月19日通過環境影響評估審查，今天在路竹老人活動中心舉辦施工前公開說明會，路竹新園農場促進協會動員上百人前往抗議，震南公司董事長黃錦榮強調，製程廢水和酸洗液都會委託合格業者回收處理，絕不對外排放，請當地居民放心。

位於高雄路竹、阿蓮區交界的台糖新園農場，配合政府產業政策，將其中178公頃用地編定為特定專用區，陸續有油機、天聲、慈陽、英佃工業進駐設廠，震南鐵線公司也租用13.8公頃用地計畫擴廠，但螺絲酸洗等製程廢水，引發路竹、阿蓮、湖內等地農漁民疑慮，群起表達反對抗爭。

2014年高市府通過新園農場震南鐵線開發環評案，隔年路竹居民許東源、湖內漁民李耀慶、劉瑞泰等人，提起行政救濟，提告震南公司於新園農場興建的酸洗工廠所產生的廢水，含重金屬、高濃度氯鹽，影響路竹農業灌溉用水及二仁溪下游湖內、茄萣的養殖用水，工廠排放的酸霧恐影響當地農作物生長。

此案經歷13次開庭，高雄高等行政法院在去年8月22日撤銷高市府的環評審查結論，宣判李耀慶等人勝訴，高市府上訴，今年2月27日最高行政法院判決高市府敗訴。

震南3月停工後，趕增修環說書送市府環評大會重審查，4月19日審查通過，依規定今天上午9點半舉行施工前說明會，新園農場促進協會和震南廠方均動員大批人馬到場表達立場。

會中，雙方雖有激烈言詞交鋒，但在湖內警分局優勢警力維持秩序下，說明會最後順利落幕，黃錦榮表示，新園廠預計投資20億元，規劃年產能9600噸，可增加300個在地工作機會，目前建廠完工逾9成，將力拚第4季投產。