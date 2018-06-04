永安漁港海螺文化館爆抄襲 建築師公會判未抄襲

桃園市海螺館設計圖（上圖）被指控抄襲東倫敦大學學生作品（圖下），兩圖確實有相似地方。（摘自網路）

2018-06-04 20:15

［記者謝武雄／桃園報導］桃園市政府規劃在永安漁港設置海螺文化館，卻遭壹週刊爆料抄襲英國東倫敦大學學生「mik3yon」作品；市府於4月17日委託桃園市建築師公會鑑定，市府今天收到來文，並作成「應不構成侵害英國學生作品之著作權情事」結論，未來，海螺文化體驗園區仍按表訂時程進行，預計年底前發包施工。

市府新建工程處長陳智仁表示，桃園市建築師公會前後召開兩次會議，會中邀集法律、建築等領域專家學者，經比較得標廠商戴小芹建築師事務所及「mik3yon」之各視角二維、三維模擬圖、實體模型等，並至基地實地會勘後提出報告。

報告內容指出，「兩案之建築外層牆體或屋頂層造型雖皆為曲線式規劃設計，但其整體造型、形構邏輯、結構行為、建築機能、環境紋理、空間尺度皆有所差異」，「現有海螺園區之敷地計畫、各層平面配置、全區人車動線、結構行為規劃都經過各類專業技術整合實質規劃，與報載學生作品屬個人概念之創作皆有不同」。

報告也說明「永安漁港整體規劃暨海螺文化體驗園區」設計，因需保留現有土丘原始風貌，且需呼應客家傳統吹海螺意象，以海螺為建築外觀設計，屬於建築物外觀設計創作觀念，其表達形式則因人而異，除非獲得專利保護，海螺薄殼曲線概念難以被壟斷專用，因此作出「永安漁港海螺文化體驗園區設計案應不成侵害英國學生作品之著作權情事」結論。