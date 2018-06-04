取材「送肉粽」科儀 國片「粽邪」在彰化線西取景

老屋、樹林、鄉間小道，也是國片「粽邪」取景鏡頭。（記者劉曉欣攝）

2018-06-04 19:09

〔記者劉曉欣／彰化報導〕預計暑假上檔的國片「粽邪」取材彰化沿海特有的「送肉粽」的押煞科儀，部分場景在彰化線西取景，由於最近預告片已上線，特別引發關注；線西寓埔社區理事長黃泯嘉強調，支持國片，這只是拍電影，不是真正科儀，應該以平常心來看待！

黃泯嘉表示，電影「粽邪」由廖士涵導演，夏于喬鄒承恩等人主演，內容主要講述有人因為不信邪的拍攝「送肉粽」過程而撞邪，當初在線西選景時，因為拍攝內容與「送肉粽」科儀有關，有的村莊就直接表達不歡迎，最後選在寓埔村拍攝。

黃泯嘉強調，電影「粽邪」在村內取景主要以活動中心附近的巷弄為主，運用樹林、老屋的氛圍，拍出「送肉粽」科儀押煞出發的行經路線，也有一幕是在老房子取景，特別有印象是因為，這段拍攝到女主角夏于喬的戲份。

由於沿海小村落難得看到拍片隊，許多民眾看到夏于喬更是興奮地合照，黃泯嘉指出，夏于喬本人比電視上看到還要漂亮，由於戲組拍攝時間大多是晚上，通常一開拍時，也會有人好奇在旁觀看，但隨著時間越來越晚，民眾也就回家睡覺了。

黃泯嘉說，「送肉粽」科儀比較敏感，但這是拍電影，不是真正的科儀，只要我們抱著平常心，不要鐵齒冒犯，以尊重心態來面對就好了，重要的是支持國片，支持在線西取景的國片！

「送肉粽」是彰化沿海一帶特有的科儀，主要是有發生上吊意外往生之後，把上吊工具等東西押煞送出海的科儀。

國片「粽邪」預告片：