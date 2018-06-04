最明白受傷之苦 許淑淨暖心捐助母校打造防護室

許淑淨（前左4）經常返回母校為學弟妹加油打氣。（記者洪臣宏翻攝）

2018-06-04 18:47

〔記者洪臣宏／高雄報導〕奧運舉重金牌許淑淨因傷退役，最能體會受傷之苦，暖心的她年前捐助母校文山高中設置防護室，保護體育班學生，連帶打開該校能見度，高雄醫學大學附設醫院、高雄長庚醫院陸續與該校合作治療受傷運動員，學弟妹雖不捨她退役，仍高呼：「永遠的偶像！」

許淑淨從國中就練習體重，2007年進入文山高中舉重隊，畢業時還沒有大放異彩，在奧運一舉成名，沒有忘記母校，2016年捐助文山高中20萬元成立防護室。

文山高中體育運動組組長陳俊憲指出，許淑淨在高中時就有膝傷問題，但還不嚴重，連年奔波征戰傷勢加劇，她看到文山高中有防護員卻沒防護室，為了不讓學弟妹跟她一樣飽受傷勢之苦，慨捐防護室，讓校方得以向體育署申請相關設施。

防護員杜冠樺說，舉重選手最容易受傷部位為膝蓋、手腕及腰部，防護室可以提供冰敷，或藉由彈力球、滾筒等放鬆肌肉，減少運動員疲勞。以往防護室都要向體育署申請，還得看體育班表現，但今年起有體育班的學校得強制設置。

文山高中舉重隊為國內知名勁旅，成立15年來已拿下約百面獎牌。教練陳錫賢表示，舉重隊目前有18名學生，許多是經濟弱勢，許淑淨經常返校為他們加油打氣，每次都受到英雄式歡迎，與她一起練習的校友江念欣是明日之星，她的弟弟江念恩今年將畢業，表現令人期待。

陳俊憲說，許淑淨提高了文山能見度，高醫去年透過體育署與校方合作，高雄長庚今年也主動接觸，都將為體育班提供運動傷害治療。