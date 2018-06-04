亞洲空污管制研討會獨缺中國 李應元：將共同採樣分析

環保署今天在台大霖澤館舉行空氣品質管制策略交流研討會，邀請日本、尼泊爾、印尼、印度、馬來西亞、泰國、越南、菲律賓、孟加拉、蒙古等10國，共30位政府官員來台交流空氣污染管制經驗。（記者蕭玗欣攝）

2018-06-04 15:03

〔記者蕭玗欣／台北報導〕全球空污問題刻不容緩，環保署今年首度針對空氣品質議題，與尼泊爾、印尼、印度、馬來西亞等東南亞國家展開區域合作，並舉辦空品管制策略交流會議，不過此次合作卻獨缺亞洲污染大國中國。環保署長李應元表示，該研討會並未邀請中國，但台灣與中國學界一直都有保持聯絡，今年更將透過共同採樣分析，一起找出污染源。

環保署今天在台大霖澤館舉行空氣品質管制策略交流研討會，邀請日本、尼泊爾、印尼、印度、馬來西亞、泰國、越南、菲律賓、孟加拉、蒙古等10國，共30位政府官員來台交流空氣污染管制經驗。

李應元表示，這是台灣首次針對空污議題與東南亞各國展開區域性合作，空污議題是全球性的，單就一個國家管制是不夠的，因此需要邀請鄰近國家共同努力。

外界好奇，為何鄰近國家獨缺污染大國中國？李應元表示，該會議並未邀請中國參加，其他國家也都是自願性參與，中國身為大國，在空污管制一直非常努力改善，並且採用外科手術的方式進行管制，例如大城市管制車輛進入，在污染較嚴重的工業城市若舉辦國際會議，所有工廠必須停擺，台灣與中國環境和條件不同，各自都有自己的方法在管制。今年台灣也將與中國針對空氣污染物進行共同採樣、分析，找出污染來源。

李應元表示，此次合作雖非強制性，也未設立確切目標數字，每個國家在空污議題上都有責任，人民也都迫切需要，所以各國一定會有共同的目標，與印尼、印度、馬來西亞等工業化國家，台灣相對來說已進入資訊產業，因此在空污管制上有一定經驗能分享他國。