「鐵飯碗」很涼？ 郵局員工曝內幕：做3個月就想走...

網友分享自己在郵局儲匯櫃台工作的經歷。示意圖。（資料照）

2018-06-04 14:39

〔即時新聞／綜合報導〕郵局上下班時間固定、工作穩定，中華郵政招考時總會吸引大批民眾報考。近日有位離職的郵局員工在Dcard上點破迷思，指出負責櫃台業務的郵政內勤不算公務員，「郵局在92年公司化，因此92年以後考取的都是勞工身分，而且並沒有年終，只會發放績效獎金」。

網友提出在郵局工作的優點，透露這份工作確實穩定、上班時間也算固定，除遇到客人太多或月底結月報，才會比較晚下班，此外還可拉保險賺外快；然而，網友坦言，在郵局工作的缺點多於優點。

網友話鋒一轉，認為儲匯櫃台的工作量和薪水不成比例，「每天進出的錢絕對是上百萬，每天摸的現金也有上百萬」，若日結發現帳目不符，還須自掏腰包補貼；另除保險外，櫃檯人員還兼賣郵票冊，連水果、衛生紙等商品都要賣，背負著一定的業績壓力。

另外，坐在櫃台的內勤人員常忙到無法抽身上廁所、喝水，就連吃飯、休息時間也不固定；網友感嘆，郵局與一般公司行號不同，很難請假，「尤其連續假期根本不用想」。網友語重心長的分享親身經歷，表示自己做了3個月後，就興起離職念頭，希望能幫助有意報考的人，「不要花了時間準備，卻跟自己想得不一樣！」