大鵬灣水母大爆發 遊客好驚喜！

端鞭水母在海面上悠游（記者葉永騫攝）

2018-06-04 09:58

〔記者葉永騫／東港報導〕東港大鵬灣近日出現大量的端鞭水母，集中在大鵬灣休閒特區的遊艇碼頭海域，由於數量相當多，海面上密密麻麻的水母，讓遊客嘖嘖稱奇，成了另類的觀光景點，大鵬灣國家風景區管理處長許主龍表示，大鵬灣是單一潮口，水質循環力量不強，底泥有機質多，研判是因為連續高溫所致。

大鵬灣國家風景區管理處長許主龍表示，大鵬灣較常見的水母有端鞭水母和海月水母，具有微毒性，建議不要觸碰避免受傷，大鵬灣水母增生的季節多在5月天氣變熱的時候，10幾年前大鵬灣蚵架尚未拆除時，因為水中養分豐富，每年都會出現大量水母，近年來數量已經少很多。

大鵬灣帆船基地教練楊居斌表示，今年5月大鵬灣就開始出現水母，以端鞭水母最多，5年前出現水母大量出現時集中在帆船基地，今年因為風向及大鵬灣休閒特區的遊艇碼頭完成，水母數集中在遊艇碼頭，帆船基地的數量則較少，這些水母只要被抓上岸後，放在水桶中很容易就死亡。

有些前往大鵬灣遊玩的民眾發現水母後都覺得很神奇，不但拍照、打卡留念，還有人還拿起網子或載上手套撈捕，雖然沒有傳出被螫傷意外，但民眾最好不要去觸碰。

大鵬灣水母大爆發，端鞭水母外觀好像外星人（記者葉永騫攝）

海面上佈滿密密麻麻的端鞭水母（記者葉永騫攝）

大鵬灣水母大爆發，海面上都是水母（記者葉永騫攝）