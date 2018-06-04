不知不覺買這麼多？ 好市多促銷手段讓你衝動消費

好市多商品的陳列位置非固定，更能藉此激發消費者的購物欲。（彭博）

2018-06-04 10:16

〔即時新聞／綜合報導〕美式商場好市多以物美價廉的特色，吸引消費者目光，此外也常推出不定期的促銷活動，深受許多民眾喜愛。近日有外媒整理出好市多的「行銷手法」，指出好市多就是用這些方式，讓消費者在不知不覺中，把商品乖乖裝進購物推車內。

《商業內幕》（Business Insider）報導，好市多商品的陳列位置並非固定，常可見賣場人員把東西搬來搬去，事實上，此舉是為了使消費者能在同一區域、瀏覽到不同種類的商品，更能藉此激發購物欲。

賣場內也有些陳列位置屬於「黃金地段」，像是放在走道末端陳列架上的商品，最能消費者的目光，報導解釋，好市多除會在走道末端陳列自家商品外，有時也是其他公司付錢、要求將其商品陳列於此；然而，放在走到末端架上的商品、並非物美價廉的保證，不過卻是好市多促使消費者衝動購物的方法之一。

不少人至好市多，最期待的區域莫過熱食部的試吃區，試吃服務不僅能吸引消費者，還能激起消費者的好奇心，把一些「原本沒打算要買」的東西帶回家。

另外，好市多的便宜汽油也是行銷手段，好市多會員能至賣場加油站、以低油價加滿油，會員加完油後，便能順道前往賣場採購。