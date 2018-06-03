搶拍鳳凰花美景 車輛並排違停惹民怨

造橋鄉朝陽路段鳳凰花正盛開，吸引許多攝影愛好者前來捕捉鳳凰花樹點綴火車的畫面。（記者鄭名翔攝）

2018-06-03 18:27

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕盛夏將至，鳳凰花開，整排橘紅色花朵點綴行駛而過的火車，成為攝影愛好者爭相捕捉的畫面。苗栗縣造橋鄉朝陽路旁種植整排鳳凰花，緊鄰著鐵道，每年5、6月份都吸引許多遊客前來朝聖，欣賞火車高速疾駛，鳳凰花隨風搖曳的美景，但許多遊客為搶觀美景，並排違規停車亂象不斷，嚴重影響當地交通。

台13線造橋鄉朝陽路段往造橋火車站一處彎道，路旁橘紅色鳳凰花盛開，花影搖曳伴隨著疾駛而過的火車，總吸引許多攝影愛好者卡位搶拍獨特美景。

但附近居民抱怨，許多遊客貪圖方便，車輛停滿沿路約500公尺長路肩，雖該區未劃紅線，但因位處彎道，若再有並排臨停，不但影響行車視線，更造成人車爭道，險象環生。

從台北而來的林姓攝影愛好者表示，因附近無停車場，再加上攝影裝備重、難忍高溫步行，故許多人皆就近將車停於路邊，且為捕捉普悠瑪號列車行經的那一剎那，常一等就是半小時至1小時，以致附近停放車輛流動率低。

竹南警分局表示，該處路邊皆劃設白線，可供停車，雖鮮少傳出車禍事故，但未來警方仍會針對並排違停加強取締，最高可處以2400元罰款。