魯班公2525週年誕辰 林佳龍籲發揚「匠師文化」精神

巧聖仙師魯班公2525週年誕辰，台中市政府在東勢巧聖先師廟舉辦誕辰祭典，由市長林佳龍擔任典禮主祭官。（記者歐素美攝）

2018-06-03 13:58

〔記者歐素美／台中報導〕為紀念巧聖仙師魯班公2525週年誕辰，台中市政府在東勢巧聖先師廟舉辦誕辰祭典，由市長林佳龍擔任典禮主祭官。林市長表示，「巧聖先師文化祭」已邁入第三年，並獲選為行政院客庄12大節慶之一，今天盛大舉行魯班公誕辰祭祀，見證先民開發的歷史，也將「匠師文化」精神發揚光大。

巧聖仙師魯班公2525週年誕辰典禮，今天上午在東勢巧聖仙師祖廟舉辦，林佳龍擔任初獻禮主祭官，向魯班公獻上爵、檀香、鮮花、圭、璧、帛等祭品，儀式莊嚴隆重。

行政院客委會副主委楊長鎮、台中市副市長張光瑤、市府民政局長游湧志、勞工局長黃荷婷、客家事務委員會劉宏基、東勢區長徐佩鈴，以及市議員翁美春、蔡成圭、蘇慶雲等人也皆出席。

林佳龍指出，過去客家人開發山城，包括木業、漆工藝、家具等與營建業有關的行業，都奉魯班公為匠師文化祖師爺，東勢巧聖先師廟也分靈至全世界，市府所主辦的巧聖先師文化祭今年已邁入第3屆，也獲選為行政院客庄12大節慶之一，今天盛大舉行魯班公誕辰祭祀，見證先民開發的歷史，邀請全民一同參與。

林佳龍說，目前政府積極推動「技職再造、產學合作」，市府對此也提倡「創客教育」，這皆可溯源至巧聖先師巧手創作的匠師文化精神，讓大家了解歷史起點。

此外，台中是宜居城市，除了客家文化，更結合不同種族、宗教的多元文化舉辦系列活動，包括節慶、競賽、表演、會議、展覽。台中正積極申辦2022世界設計之都，今年8月也將舉辦台灣設計展，藉此將提升城市生活品質，帶來觀光人潮，逐步打造盛會城市。

民政局表示，東勢區巧聖仙師開基祖廟又稱「匠館」，是全台最早奉祀魯班公的廟宇。典禮結束後，廟方並發放限量300份的巧聖仙師紀念幣，讓參禮者分得福氣，感受先人的智慧與精神。