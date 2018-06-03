台灣最大「沙漠區」 竟在濁水溪出海口

網友比較「九棚大沙漠」與「濁水溪河口沙漠」。（記者顏宏駿翻攝）

2018-06-03 13:10

〔記者顏宏駿／彰化報導〕台灣最大的沙漠在哪裡？過去大家總以為是屏東縣八瑤灣附近「九棚大沙漠」，但家住彰化縣大城鄉的許震唐日前到濁水溪出海口拍攝，放眼望去盡是「一望無垠」的沙漠，他斷言「這裡才是台灣最大的沙漠」，也有網友把兩地用等比例對照，「九棚大沙漠」對「濁水溪河口沙漠」而言，真是「小巫見大巫」。

出身彰化縣大城鄉的許震唐鍾愛攝影，原本只是居住在台北的上班族，因關心鄉親遭麥寮六輕的污染問題與公視攝影記者的鍾聖雄出版「南風」一書，後來放棄台北的工作，年過半百回到家鄉推動「公民電廠」。

日前他利用閒暇開車並步行到濁水溪的出海口，映入眼簾的是一望無垠的「沙漠」，海風吹來，河沙揚起，遠端隱約可見麥寮六輕和大型風扇機。

他說，這裡雖是濁水溪出海口，卻看不到湍急的流水，因為國家為了支援六輕用水，在濁水溪中游蓋集集攔河堰，工業用水佔去大半，能流到下游的溪水所剩無幾，形成河口沙漠化的特殊景象。

有網友用google衛星抓圖，以10萬分之一比較台灣兩大沙漠之落差，發現這裡確是台灣最大的沙漠，「九棚大沙漠」號稱200公頃，但濁水溪河口沙漠從衛星地圖觀之，其面積與麥寮六輕面積相去不遠，而麥寮六輕面積為2萬多公頃，如果「濁水溪河口沙漠」廣達2萬公頃，實在非常驚人，有網友說「濁水溪南北岸經常受沙塵暴之苦」，其原因就是這裡有「全台最大的沙漠」。