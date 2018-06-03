今日鋒面仍影響 北部及東部迎風面有不定時降雨

今日仍有微弱鋒面在台灣附近，迎風面的東半部、基隆北海岸、北部山區一整天有不定時降雨。（資料照）

2018-06-03 06:23

〔即時新聞／綜合報導〕今日仍有微弱鋒面在台灣附近，迎風面的東半部、基隆北海岸、北部山區一整天有不定時降雨，北部、東北部以及花東地區高溫較昨日稍回升，可來到30、31度，而中南部仍是悶熱、紫外線指數高的天氣型態。

今日台灣迎風面整天仍有不定時降雨，不過雨勢不至於太大，要注意的是午後山區熱對流造成的降雨，要前往山區及進山區活動的民眾應攜帶雨具。氣溫部分北部、東北部以及花東地區高溫回升至30、31度，中南部，高溫在32至35度間，仍是悶熱、紫外線指數高的天氣型態，提醒中南部地區的民眾外出活動記得防曬並多補充水分。

今日空氣品質部分，因擴散條件不佳，中部、雲嘉南及高屏空品區為「橘色提醒」等級，北部、竹苗、宜蘭空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級，花東空品區為「良好」等級

週一（4日）東半部地區仍有短暫陣雨，其他地區則為多雲到晴的天氣，午後中南部地區及北部山區有局部短暫雷陣雨；氣溫方面，各地悶熱。

而目前菲律賓附近熱帶系統較為活躍，西側和東南側各有一個熱帶系統，其中位於菲律賓西側的熱帶系統已於昨日早上8點增強為熱帶性低氣壓，並有發展為輕度颱風的趨勢，菲律賓東南側的低壓則仍在整合中，這2個熱帶系統對於台灣下週後期的天氣可能有所影響，但不確定性仍大。

國際都市氣象：

亞洲、大洋洲

美洲

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中國

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 24 ~ 30 25 ~ 33 27 ~ 32 25 ~ 31

今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象局）

今日各地紫外線預報概況。（圖擷取自中央氣象局）