半生坎坷77歲阿婆「有路沒厝」 台灣心義工團送驚喜

社團法人台灣心義工團理事長尤瑞豊（左二）連續用2週、3天的時間，率領該團超過270人次的志工，用雙手許77歲阿婆吳林美妹（中）後方一個全新溫暖的窩，今天正式交屋。（記者黃美珠攝）

2018-06-02 21:52

〔記者黃美珠／新埔報導〕77歲新埔阿婆吳林美妹30幾歲時就喪偶，獨力拉拔長大的3個兒子，卻先後讓她白髮送黑髮，就連長媳也不堪打擊，罹患精神疾病，今年農曆年前突然放火燒屋，讓她和現在相依為命的孫女成了「有路沒厝」的失根邊緣戶。社團法人台灣心義工團發現後，出動270人次，以2週、3天替她們打造全新溫暖小窩，今天（2日）傍晚交屋，給半生坎坷的阿婆人生出現難得的驚喜。

阿婆居住地的里長彭享煤說，這個老人家真的很可憐，生活的困頓和打擊，已經讓她幾乎忘了怎麼去笑看人生，就連今天傍晚面對義工團交屋給她，也只能楞楞地說「沒想到有這麼好的事情」、「凍承蒙佢」！眼神顯得很不可置信，看了讓人覺得心疼。

原來，19歲就從新豐嫁入新埔吳濁流宗族後裔的吳林美妹，30幾歲丈夫就因務農時不幸熱衰竭往生，10幾年前起，先是最小的兒子癌症過世，接著是長子往生，今年次子一樣癌末，就靠她在醫院照顧。

而長媳疑似不堪家庭接連的變故，罹患精神疾病。今年農曆年前因為沒有穩定服藥，結果暗夜中放了一把火，將老宅給燒光光。所幸，人在醫院的她跟半工半讀住在外的高二孫女，雙雙躲過火劫；但不久其次子往生。

這件事情隨著民進黨在新埔鎮提名的縣議員參選人羅聰賢轉PO臉書，號召善心各界一起有錢出錢、有力出力，拜託大家一起幫助阿婆，而引起台灣心義工團的注意。

義工團循自己的管道，勸募到70萬左右的材料費，於上月底起，發動至少270人次的志工，大家一起幫阿婆祖孫，在燒掉的老宅上重新打造一間近15坪大小的鋼骨屋。從鋼骨外殼、到室內裝潢、家具、小家電、衛浴廚具等統統含在內，都送給阿婆免費使用。

今天他們用第3天的時間完成細部施工、整理內外環境後，正式交屋給阿婆，只見義工團不僅送給她們一個美麗雅緻的客廳，乾淨整潔的衛浴廚房，還貼心幫花樣年華的阿婆孫女打造了一個充滿少女氣氛的個人房間。

當義工團理事長尤瑞豊把房子的鑰匙交到阿婆手中那一刻，在場者都見證了她們祖孫倆的人生，終於有了個溫暖、全新的開始。

房內的衛浴、廚具、小家電等都由社團法人台灣心義工團免費提供。（記者黃美珠攝）

房內的衛浴、廚具、小家電等都由社團法人台灣心義工團免費提供。（記者黃美珠攝）

社團法人台灣心義工團等免費替阿婆吳林美妹打造的溫暖窩，今天由理事長尤瑞豊送上鑰匙，她和孫女就可以順利入住。（記者黃美珠攝）

志工們替花樣年花的阿婆小孫女所打造的少女房。（記者黃美珠攝）

洗衣機、水塔、以及瓦斯熱水器也都免費奉送。（記者黃美珠攝）

這是義工們要送給阿婆的家具之一。（記者黃美珠攝）

社團法人台灣心義工團今天做最後的收拾，替阿婆打掃完內外環境就暖心交屋給老人家跟孫女兒入住。（記者黃美珠攝）

義工團送給77歲阿婆吳林美妹一個嶄新漂亮的居家環境。（記者黃美珠攝）

社團法人台灣心義工團花2週、3天的時間，幫一生坎坷的阿婆吳林美妹（中）重新打造他們背後的溫暖小屋。（記者黃美珠攝）