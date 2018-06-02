能根治卻怕開刀 老翁攝護腺癌拖10年變4期

2018-06-02 22:40

〔記者蔡淑媛／台中報導〕75歲的劉爺爺12年前抽血發現罹患攝護腺癌第2期，原本手術就能根治，但怕開手又嫌麻煩，僅在家附近診所拿藥吃，前年攝護腺腫瘤大到壓迫尿道而尿不出來，腹大如球、疼痛送醫緊急導尿，攝護腺癌已經惡化到第4期，後悔莫及。

劉爺爺後來乖乖就醫，接受荷爾蒙、化學治療，目前進行標靶治療，雖控制順利，昨天他現身台中榮總病友會分享心路歷程，坦承自己是錯誤示範、不乖的病人，未聽從醫囑，繞了一圈才發現正規治療才是正途，要大家引以為戒。

台中榮總泌尿科主任裘坤元指出，劉爺爺原本發現是早期攝護癌能開刀「根治」，拖到晚期只能藥物「控制！」所以不要忌諱就醫，早期發現治療，是可以治癒的，而且是能抽血就發現的癌症，建議50歲後就要定期檢查，如有家族史就要提早至45歲。

攝護腺癌發生原因是高油、高膽固醇飲食及遺傳，國內男性發生率第5名、死亡率第6名，國內一年每10萬人就有40人新增罹病，有40%發現時已經晚期，因為攝護腺癌沉默疾病，大多數人不重視。

攝護腺癌早期少數人沒有症狀，一部分會有尿急、頻尿、夜尿、排尿困難、尿流細小、骨骼或腰背部疼痛、骨折或脊椎受到壓迫而產生神經症狀等，常認為是攝護腺肥大或老化，不以為意，等到更嚴重就醫檢查，往往是中後期。

台中榮總也將在父親節當週舉辦寵愛父親活動，提供免費抽血檢查PSA（攝護腺特異抗原）指數。