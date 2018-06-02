這個字怎麼寫？國小生、外籍生嘉義大學PK漢字

2018-06-02 15:25

〔記者王善嬿／嘉市報導〕嘉義大學今天上午在新民校區舉辦「第一屆漢字東西軍」，93名來自全國的外籍學生跟30名嘉市國小二年級學童，在限時20及30秒內寫出試題空格中漢字，其中韓國大學生李在瑛、越南籍社會人士咖兄及泰籍學生周綉香，過關斬將晉級決賽，最後由李在瑛拿下冠軍。

李在瑛表示，他初中時跟家人曾到中國居住、念書，學中文已經四年，3個月前來台在中正大學擔任交換學生，接觸到繁體字，認為繁體字字形優美，相較簡體字更愛繁體字。

第二名的咖兄分享學中文心得，聽力會看卡通「格林童話」，因熟悉故事內容，就可看卡通練中文聽力，並多練習寫字；第三名的周綉香坦言多數詞彙用死背的，能獲獎很意外。

在嘉義大學語言中心學華語的天主教傳教士韓玫瑰今帶著就讀國小二年級、五年級的女兒韓莉安、兒子韓邁可參賽，韓玫瑰說，無論簡體字跟繁體字，漢字最難得就是即使會發音、不見得寫得出來，要認真背誦才會寫。

嘉大語言中心主任吳靜芬說，學校除教校內外籍生華語，也有為外籍人士開辦的華語課，外籍人士學華語，聽、說不是問題，但寫字較為困難，為了推廣漢字跟展現外生學習成果，舉辦漢字東西軍；華語教師李育諮說，此次比賽題庫選自常用字、國家華語測驗推動工作委員會八千詞等，約40多個詞彙，如「一樣」、「雖然」等，建議可上華測會網站及參考教育部標準字體，學寫正確的漢字。