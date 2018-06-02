宜蘭伯朗大道熱氣球升空 百餘人俯瞰金黃稻田

熱氣球離地最高可達20公尺，民眾可從高空觀看宜蘭伯朗大道金黃稻田美麗景象。（冬山鄉公所提供）

2018-06-02 11:20

［記者林敬倫／宜蘭報導］宜蘭縣冬山鄉三奇村農田道路有「宜蘭伯朗大道」美譽，冬山鄉公所今年配合觀光季，引進2顆大型熱氣球載客，今天熱氣球首度升空，遊客置身半空中鳥瞰如畫一般的金黃農田，上午氣候穩定，有140人購票，最高可離地20公尺，下午4點到6點半，預計再售出140張票券，每張票500元。

三奇伯朗大道位於冬山鄉三奇村奉尊宮後方，稻田風景未受建物、電線杆阻擋，中間還有條Ｓ型農路蜿蜒貫穿，保有蘭陽平原傳統水田風貌。

4至6月期間，水稻漸漸從翠綠轉為金黃，伴隨徐徐微風，稻浪擺舞形成特殊景致；6月底結穗時間，金黃色稻田更被形容是「夏天限定的美景」。

配合三奇伯朗大道觀光季，冬山鄉公所4月底搭建高10公尺攝影平台，讓遊客可以上平台登高拍照；今年更於2、3、16、17日4天，引進2顆熱氣球，提供全新玩法，以不同視角俯瞰金黃色稻田。每天上午6點到8點、下午4點半到6點半，開放2梯次讓遊客購票升空，每張票500元，每梯次限140人。

今天上午場清晨5點開始售票，下午場則是3點半售票，搭乘時間5到7分鐘，不分大人小孩，所有票券一下就被搶購一空；冬山鄉公所表示，今日太陽雖未露臉，但風速穩定，在5節以內，熱氣球可以順利升空，最高離地可以達20公尺約7層樓高度，金黃稻田美景完全盡收眼底。

配合三奇伯朗大道觀光季，冬山鄉公所今年引進2顆大型熱氣球。（冬山鄉公所提供）