有洋蔥！他罹惡性腫瘤不放棄 苦讀為圓廚師夢

2018-06-01 20:19

［記者許倬勛／桃園報導］四技二專統一入學測驗放榜，桃園市楊梅區永平工商、平鎮區六和高中表現亮眼，考上國立科技大學人數雙雙創新高，其中更有不少學生原先不被看好、飽受病痛折磨，但最終仍找回自信、逆境向上，獲得好成績往理想邁進。

永平高中學生陳俊宏因國三會考前罹患橫紋肌肉瘤，高一時曾休學接受治療，「三年來跌跌撞撞，身體狀況時好時壞」，但為圓廚師夢，仍撐著虛弱的身體苦讀、堅持應試，最後獲得639﹒5分的好成績，可望錄取理想學校高雄國立餐飲大學。

六和高中應外科日文組黃發泉統測總分637分、數學滿分，全國應用外語科只有6位學生數學滿分。黃發泉說，他自小患有過動症併發妥瑞氏症，國小、國中時曾遭霸凌，讓他對校園失去信心、提不起勁上學，但進入高中後在老師的鼓勵下，慢慢發展出對日文的興趣，在校期間參加配音比賽、戲劇比賽獲獎無數，終於撥雲見日，重新找回信心、變得開朗，唸起書來也更積極，考出好成績。

另名六和高中學生廖英傑考出540分可以上國立科大。他的母親是中國籍配偶，高二時父母爭執，母親一氣下飛回對岸迄今沒有消息，他說，從小與媽媽感情好，她離家出走對他打擊很大，曾因此3個月未到校、差點被退學，經老師勸說鼓勵後，發憤圖強苦讀，希望有朝一日能有所成就，把媽媽接回台灣。

永平工商校長黃耀祿、六和高中校長林繼生都表示，很佩服學生不為環境所動搖、堅持理想邁進的精神，值得全校師生效仿。