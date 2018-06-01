雲林每天平均有11.4件家暴案件 排名全國第8名

2018-06-01 14:53

〔記者詹士弘／雲林報導〕全國各地家暴案件頻傳，近3年雲林縣家暴通報量每年超過4000件，平均每天有11.4件家暴案件被通報，排名全國第8名，女性被害人佔7成、男性3成，其中暴力兒少案件佔6.3%，加害人有藥酒癮濫用佔26.2%，有身心障礙或精神疾病16.6%，施暴者98%是男性，年齡30歲至50歲佔64%。

雲林縣社會處副處長陳怡君表示，去年雲林縣家暴案件通報4168件，排名全國第8名，除6都之外，件數僅次於彰化縣，加害人男性佔98%，加害人與被害人關係，以親密關係暴力最多，佔53.5%，卑親屬對尊親屬虐待有18.5%，老人虐待9.3%，其中以肢體暴力最多，再者為精神暴力。

社會處統計顯示，雲林兒少家暴比例為6.3%，其中6歲以上未滿15歲以下約佔58%，6歲以下兒少比率為32%。

社工科長許惠雯表示，分析雲林家暴發生原因，主要因女性缺乏經濟獨立，性別平等意識薄弱，家庭經濟壓力大、家庭成員互動不佳，老人人口比例高，自保能力不足，求助動機低落。社會處已建構582處社區守護站，強化社區防治力量，透過社區關懷服務，建構家庭暴力案件安全防護網。

近日恐怖情人家暴事件頻傳，甚至造成命案，陳怡君表示，雲林去年情侶家暴通報334件，她認為情侶家暴主要原因就是現代民眾「愛情來得太快」，男女雙方在不了解彼此個性就已親密交往，不易發現對方有人格異常特質，而陷入險境。

陳怡君表示，家庭暴力加害者有一些人格特質，例如個性衝動、易怒、具控制及支配性格、猜忌心重、淡化其暴力行為、虐待小動物、自卑、情緒容易低潮、挫折容忍度低，只要細心觀察都能發現。

雲林縣府與雲林地檢署、雲林縣雲萱基金會今天在斗六三好酒店辦理「防治家庭暴力20周年雲林縣論壇」，邀請專家學者、政府機關、民間團體參與，期待透過公共論壇，為雲林縣家庭暴力防治工作注入活水與經驗。