鋒面報到！明全台有雨 北、東部轉涼

明天鋒面報到，全台有雨，北部及東部轉涼。（資料照）

2018-05-31 21:11

〔即時新聞／綜合報導〕明（1）日鋒面報到，全台降雨機率提高，其中北部及東部雨勢明顯，氣溫略降，但中南部受鋒面影響較小，仍高溫悶熱，需留意午後雷陣雨。

中央氣象局預報，今（31日）晚至明晨，微弱鋒面通過台灣，迎風面的北部及東部有短暫陣雨或雷雨，中南部地區有局部短暫陣雨，但下午熱對流旺盛，容易有局部較大雨勢。

氣溫方面，受微弱鋒面及降雨影響，新竹以北及宜蘭地區天氣舒適，高溫約27至29度，苗栗、花東地區及中南部較為悶熱，高溫約30至34度；北部、東部早晚低溫約23至26度，中南部早晚低溫約25至28度。

天氣風險預測，這波鋒面影響時間較久，水氣較多，其中北部降溫明顯，低溫約22、23度，下週則有南方大低壓帶移入台灣，屆時天氣轉為不穩定。

空品方面，氣象局預報，明天受微弱鋒面影響，台灣各地空品情況較佳，但馬祖地區受到輕微境外汙染物影響，為「橘色提醒」等級；西半部、宜蘭、金門、澎湖地區為「普通」等級；花東地區為「良好」等級。

氣象局也提醒，台南以北、東半部、恆春半島及金門、馬祖等地沿岸風浪大，容易出現有8至9級強陣風，海邊活動或海上作業請特別注意安全。

明天新竹以北及宜蘭地區，高溫約27至29度，苗栗、花東地區及中南部高溫約30至34度。（圖擷取自中央氣象局）

明日紫外線概況。（圖擷取自中央氣象局）