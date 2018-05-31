世紀自行車日 北市6月3日約騎大稻埕

台北市6月3日將響應世界自行車日，相約車友騎乘於大稻埕河畔自行車道。（記者黃建豪攝）

2018-05-31 13:54

〔記者黃建豪／台北報導〕下週日6月3日為聯合國宣布的「世界自行車日」，台北市將在當天響應自行車日宣言活動，於台北市政府設置宣言舞台，民眾上舞台發言就能獲得福袋，而台灣樂活自行車協會也會號召約期活動，邀請自行車友於6月3日聚集社子島頭公園，以自行車排列603字樣，屆時將空拍紀錄並傳給世界自行車聯盟。

交通局表示，今年將首度迎接的世界自行車日，會由台北市、新北市、桃園市、新竹市共同響應， 呼應聯合國對自行車的重視，而台北市的宣言活動，會在6月3日上午8時至中午12時在台北市政府的東門廣場設有宣言舞台，只要上台說出自行車宣言，就可獲得宣言福袋一份，內含多項贈品，另外，在6月6日前，臉書「603世界自行車日」活動頁面也會贈送禮品。

而自行車日的重頭戲，將是6月3日的約騎活動。台灣樂活自行車協會表示，當天上午8時活動會由大稻埕河濱公園集合後出發，沿著河濱水畔自行車道，抵達第一個集合地點的社子島頭公園，邀請車友協力排成603字樣，空拍紀錄傳給世界自行車聯盟，作為對自行車日的支持後，再騎乘至終點的市政府東門廣場。

交通局表示，這次活動還會邀請生命勵樂活輔健會參與，他們從2012年起，就連續多年率領手搖自行車勇士環島成功，在天天會以「雙手破繭迎風，一搖一輪」挑戰100公里路程，跨越台北、新北、桃園三縣市，沿途行經觀山自行車站、台北橋、二重、新月橋、鹿角溪、三鶯、龍窯橋、桃園大溪、再折返觀山，宣示台灣自行車輪行無礙的共融社會精神。