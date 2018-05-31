瑞芳區與日本香川縣琴平町 簽署「友好交流協定書」

2018-05-31 13:27

〔記者林欣漢／新北報導〕新北市瑞芳區長陳奇正今天赴日，與日本香川縣琴平町町長小野正人簽署「友好交流協定書」，陳奇正說，期待強化台日交流，同時展開學校、宗教、文化、觀光旅遊相互對接的全面友好關係。

今天簽約儀式上，陳奇正將代表瑞芳的「黃金礦石」致贈給小野正人，象徵雙方友誼永固堅若磐石，小野正人也將代表該町的「金刀比羅大芝居」石刻模型，回贈給瑞芳，陳奇正說，將放置在瑞芳火車站前廣場，做為友誼紀念。

琴平町的「金刀比羅宮」，是日本四國地區著名景點，每年觀光人次達300萬以上，而據交通部觀光局統計，每年來瑞芳水金九地區觀光旅遊人數達800萬人次，雙方都是以發展觀光旅遊著稱。

台、日兩個地區兩年來分別率團造訪，密切交流，去年8月，瑞芳國中與琴平中學締結為姊妹校，此次瑞中校長王綠琳也帶領12名師生拜訪琴平中學，有8名學生住在日本寄宿家庭，體驗日本生活文化，並到校一起上課參與學習。

王綠琳說，學生們從半年前就開始密集練習英、日文，國際交流是非常珍貴的體驗，讓學生學習成長也增加國際觀。陳奇正說，簽署友好協定代表雙方同意以共同友誼為基礎，未來將展開觀光、教育、宗教及工商業等廣泛領域的交流活動，促進兩地區繁榮與發展。