老婆很火！訃聞名字被誤植 豬隊友脫口一句被罵爆...

2018-05-31 13:04

〔即時新聞／綜合報導〕一般家中若有人過世，習慣透過寄送訃聞，告知親朋好友，內文會提及死者姓名、年齡、治喪時間、地點，以及家屬（或發聞者）與往生者的關係等資訊。一名女網友在臉書社團「爆怨公社」表示，訃聞親屬欄位中，她的名字被寫錯，向老公反應，竟獲得「名字錯會怎樣嗎？」的回應，氣得大罵「豬隊友」。

該名女網友開頭問到，「有人會介意自己名字被打（寫）錯嗎？」並稱自認那是「一種尊重和禮貌」，接著透露事發當天中午，才跟小叔確認過兩個小朋友的名字，「還特別交代他我的名字不要錯」。

該名女網友指出，沒想到隔沒多久，卻收到讓她「整個很無言」的內容，名字「久」被誤植成「玖」，忍不住質疑「什麼叫沒注意到？」更讓原PO傻眼的是，向丈夫抱怨這件事，「豬隊友竟然回我，名字錯會怎樣嗎？」爆氣直言「什麼東西啊！這是訃聞耶！」

該名女網友認為，平時寫錯就算了，但這樣的態度，讓她感覺「完全」不受尊重，「一點禮貌都沒有！」無奈地說，「跟你們不同姓就不重要是吧！」還自嘲「那天記得找到這個名字的人出席唷」，並在貼文下方解釋，「知道錯了就要去解決，不是一付又沒什麼」，甚至以為老婆「小題大作」，真的會讓當事人「很不舒服」。

該名女網友提到，「讓我更在意的是，都來確認他家同姓子孫的名字了，為何沒跟我確認我的，真的很自私！自以為的知道我名字」。其他網友見狀留言，「很認同」、「我也很介意」、「我會抓狂」、「不是他們的名字錯，他們都不在意啦」、「寫錯字要怎麼跟公司請假」、「重印啊」、「請誦經文的師公唸正確即可，放開點，讓往生者安息」。