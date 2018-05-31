敦化南路車位難尋 6月起試辦離峰、例假日開放停車

2018-05-31 11:51

〔記者黃建豪／台北報導〕台北市停車需求高，以敦化南路一段為例，因周邊商業機能發達，連停車成本都相當高，有業者租地建置停車場，每小時停車收費高達60元，北市交通局今天宣布，敦化南路一段（市民大道至仁愛路段）將於明天起（6月1日）開放離峰時段及例假日開放停車，共可增加45個停車格位，將試辦3個月。

停車管理工程處表示，為兼顧敦化南路一段（市民大道至仁愛路段）週邊停車需求及維持尖峰時段交通順暢，將從6月1日起試辦離峰時段及例假日開放停車，尖峰時段（周一至周五上午7時至9時、下午4時至8時禁止停車，例假日除外））維持禁停管制，並公告實施路邊收費管理，小型車週一至週五上午9時至下午4時；週六上午7時至晚間8時，每小時收費50元。

停管處企劃科長黃詩涵指出，該路段共有45個停車格位，包含汽車格位42格、貨車3格，開放停車將試辦3個月，車格地面上會有標示，旁邊會設置牌面提醒民眾，上下午尖峰仍然禁停。

另一方面，台北市現在劃有的225處自行車停放區，時常被民眾誤認為汽車格位，總是停滿汽車甚至機車，為避免誤停並遭取締的情況再次發生，目前225處自行車停放區中，已有156處於車格內增加一組「自行車停放區」標字及增繪自行車圖樣，剩餘69處也會在6月中旬以前完成。