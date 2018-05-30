西大路地下道積水、水泥裂化 議員籲竹市府快改善

新竹市市議員徐信芳和許文棟在市政總質詢提到西大路地下道的積水問題嚴重，且有水泥裂化和結構安全疑慮等問題，要求市府應優先爭取經費改善 。（記者洪美秀攝）

2018-05-30 18:26

［記者洪美秀／新竹報導］新竹市議員徐信芳、許文棟今天市政總質詢都聚焦在西大路地下道的各項問題，包括漏水及結構安全等，尤其是人行道積水、還有水泥裂縫長出樹等狀況，都可能影響行車安全，尤其此地下道是市區通往竹科寶山路的要道，可說是竹市門面，要求市府爭取經費趕緊改善，不要等地震及下大雨造成危害。

新竹市府工務處表示，西大路地下道連接林森路及南大路，從民國67年1月開放，已使用超過39年，經調查，目前人行道入口不明顯，而內部空間壁癌、排水不良情形嚴重、夜間照明也不足，加上鋪面狀況差，確實狀況不佳。

針對「新竹市西大路地下道改善工程」，市府已編列400萬元辦理規劃設計，目前已在辦理工程委託規劃設計招標前置作業，未來在規劃設計期間，會針對改善車行地下道道路舖面、修補結構、改善內部空間壁癌漏水情形、並美化整體牆面、改善公共通行空間照及兩端出入口指示、標誌，且會將號誌進行整合及美化。

工務處表示，市府完成規劃設計後，會向中央爭取前瞻相關計畫經費補助，預計會超過5000萬元的修繕工程經費，屆時也需與台鐵局討論，並擬定完整的改道措施，評估對交通的影響，相信未來完成整理修繕，西大路地下道將可以成為竹市的亮點路段。

而在規劃設計期間，市府會先進行道路基本配置，改善兩側人行環境與空間，提升城市景觀。

市議員徐信芳說，他每天都經過西大路地下道，但此地方已成城市之瘤，不僅地下道人行道地面凹凸不平，照明不足，只要下雨就會積水等，甚至機車騎士空間不足，地下道的水泥結構也有安全疑慮。

市議員許文棟則說，西大路地下道是竹科進入市區必經之路，可說是竹市的門面之一，但這樣的門面實在不及格，每天行經此處的車流相當多，建議市府應列為優先改善的重要建設，不要成為都市之瘤。